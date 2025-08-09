Pau Cubarsí se aprovecha de la salida de Iñigo Martínez: Decisión tomada, Flick acepta

LaLiga ha actualizado este viernes 8 de agosto los dorsales del Barcelona, destacando el paso de un joven canterano al número 5, un emblema histórico lucido por iconos como Carles Puyol, Ronald Koeman y Sergio Busquets. Este cambio indirectamente confirma la salida inminente de Iñigo Martínez hacia Al-Nassr, liberando el dorsal tras un acuerdo que permitía su marcha si llegaba una oferta convincente.

Pau Cubarsí, enterado ayer de esta posibilidad, asume un símbolo que representa liderazgo y solidez, alineado con su progresión meteórica desde La Masia. Así pues, el prometedor zaguero gerundense ha decidido mudarse de piel, abandonando el 2 y comenzando a lucir este dorsal tan relevante en la historia del Barça. Debutó con el 33, pasó al 2 y ahora al 5.

Pau Cubarsí se consolida como el central indiscutible en el esquema 4-3-3 de Flick, donde su salida de balón y anticipación marcan la diferencia en transiciones rápidas. A sus 18 años, disputó 56 partidos la temporada pasada, completando un 92% de pases y promediando 1.8 intercepciones por encuentro, cifras que respaldan su titularidad garantizada.

Opciones para acompañar a Cubarsí en la pareja central bajo Flick

Hansi Flick baraja alternativas para emparejar con Cubarsí en la defensa, priorizando equilibrio entre experiencia y potencial. Ronald Araújo ofrece potencia con un promedio de 2.5 duelos aéreos ganados por partido, aunque errores en pretemporada y finales del pasado curso generan dudas sobre su consistencia.

Andreas Christensen, inicialmente en la lista de transferibles, rechazó salidas y se mantiene con el 15, contribuyendo calma en salidas desde atrás. Dejó sensaciones buenísimas en Corea del Sur, donde incluso anotó un gran gol desde la lejanía. Eric García, por su parte, suma versatilidad posicional, mientras Jules Koundé y Gerard Martín, probado en gira asiática, actúan como comodines en emergencias.

Conflicto con Ter Stegen y ausencias en la lista de dorsales

La actualización de dorsales revela otra anomalía: Marc-André ter Stegen aparece sin número, en medio de un expediente disciplinario por negarse a compartir informes médicos con LaLiga. Esto se suma a la pérdida temporal de su capitanía, creando tensiones que Flick debe gestionar para mantener la unidad.

Alineaciones probables para Gamper y debut liguero en Mallorca

Para el Joan Gamper este domingo, Flick podría alinear a Cubarsí con Araújo en el eje, Pedri dirigiendo el mediocampo y Rashford liderando el ataque en ausencia de Lewandowski por molestias. Sin lesiones graves reportadas, el enfoque táctico prioriza control posicional para explotar contras.