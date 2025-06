Parla l’autor de la samarreta de la filla de Luis Enrique: ‘Ell no...’

La nit que el PSG va aconseguir la seva primera Champions League va ser també una nit inoblidable per a Luis Enrique, marcada per l'emoció i el record constant de la seva filla Xana, que va morir el 2019 als nou anys a causa d'un càncer d'ossos.

Un disseny amb molta història

L'autor de la ja famosa samarreta és Edgar Plans, amic de l'entrenador i artista asturià, que ha col·laborat estretament amb la Fundació Xana. En declaracions a Via Lliure de RAC1, Plans va explicar com va sorgir l'homenatge: “Ell no en sabia res. Jo vaig fer el disseny i el vaig enviar a la Fundació Xana perquè volia fer-li un tribut. Soc amic de la família i conec l'amor que senten els uns pels altres. Vaig pensar: ‘Si arriben a guanyar, que se la posi’”.

La samarreta representa una escena que ja és història del futbol i de la vida de Luis Enrique: el moment en què, després de guanyar la Champions amb el Barça el 2015, va celebrar a la gespa amb la seva filla Xana, tots dos plantant la bandera blaugrana. Aquesta vegada, la imatge s'ha adaptat al PSG, amb tots dos amb la samarreta parisenca.

| YouTube

Un homenatge preparat en secret

Plans va detallar com la samarreta va viatjar d'Astúries a Munic: “La família la va portar des d'Astúries a Munic, concretament el seu germà. La seva dona la va guardar per si guanyaven, perquè se la posés. Per això se'l veu canviant-se al final del partit, mentre celebren. Es veu en directe com es treu la samarreta, no la portava des del principi”.

Luis Enrique no esperava el detall i la sorpresa va ser absoluta enmig de la celebració. El gest va ser captat per les càmeres i es va convertir en un dels moments més emotius de la nit.

Com era Xana segons Luis Enrique

Edgar Plans va confessar que no va arribar a conèixer personalment Xana, però que la seva inspiració va venir de les paraules del mateix entrenador: “Em va dir que era una nena que sempre somreia, que era positiva i molt alegre. Vaig voler reflectir la il·lusió que tenen tots els nens i que transmeten als adults”.

| YouTube: Mundo Deportivo

L'artista, que fa temps que col·labora amb la Fundació Xana, va assegurar que sempre va voler ajudar: “Luis Enrique em va dir que li agradaven molt els meus dibuixos i m'ho va proposar. Jo li vaig dir que estava encantat d'ajudar els nens que tenen malalties”.

I va acabar amb una reflexió que resumeix l'esperit de la iniciativa: “La solidaritat entre persones en aquesta societat hauria de ser obligatòria”.

Només existeixen dues samarretes

Sobre la possibilitat de posar la samarreta a la venda, Edgar Plans ho deixa en mans de la fundació:

“Jo faig els dissenys i intento ajudar amb el meu art. Que facin el que creguin convenient”.