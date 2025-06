Màxima emoció de Luis Enrique pel gest dels aficionats del PSG amb la seva filla Xana

La nit del 31 de maig de 2025 serà recordada no només per la històrica victòria del Paris Saint-Germain a la final de la UEFA Champions League, sinó també per un gest emotiu que va commoure tots els presents a l'Allianz Arena de Munic.

L'entrenador del PSG, Luis Enrique, va viure un moment de profunda emoció en veure com els aficionats del club van retre homenatge a la seva filla Xana, que va morir el 2019 als nou anys a causa d'un càncer d'ossos.

Un tribut que va tocar el cor

Després del contundent 5-0 del PSG sobre l'Inter de Milà, els seguidors parisencs van desplegar una enorme pancarta a les grades que representava Luis Enrique i la seva filla Xana plantant una bandera del PSG al centre del camp.

| Instagram

Aquesta imatge evocava una fotografia de 2015, quan, després de guanyar la Champions amb el FC Barcelona, el tècnic va celebrar a la gespa amb la seva filla, tots dos onejant la bandera blaugrana.

El gest dels aficionats no va passar desapercebut per a Luis Enrique, que, visiblement emocionat, va expressar: "Estic molt feliç. Va ser molt emotiu al final amb la pancarta dels aficionats per a la meva família. Però sempre penso en la meva filla. No necessito guanyar la Champions per recordar-la. Ella està sempre amb nosaltres, especialment quan perdem".

A més, durant la celebració, l'entrenador va lluir una samarreta negra amb un dibuix que representava la mateixa escena del tifo, un detall que havia estat preparat per la seva esposa com a sorpresa en cas de victòria.

Un record que transcendeix l'esport

Luis Enrique ha compartit en diverses ocasions la importància de Xana a la seva vida i com la seva memòria l'acompanya a cada pas. Abans de la final, el tècnic havia manifestat el seu desig de repetir simbòlicament aquell moment viscut a Berlín el 2015, aquesta vegada amb el PSG.

Les seves paraules reflecteixen el profund vincle que manté amb la seva filla: "Xana està amb la família i tots els seus amics cada dia, es guanyi o es perdi, s'aixequi un de bon o mal humor. Quan un estima les persones des del cor, sempre estan amb ell. Avui segur que estaria per aquí corrent, encara que ja seria més gran".

Aquest homenatge no només va ser un reconeixement a la figura de Luis Enrique com a entrenador, sinó també un acte d'humanitat i empatia per part de l'afició del PSG, que va saber entendre i compartir el dolor i la memòria del seu tècnic en un moment de màxima alegria esportiva.