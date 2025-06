Les sorprenents paraules de Dembélé al Barça després de guanyar la Champions League

per Mireia Puig

La nit del 31 de maig de 2025 quedarà gravada en la història del Paris Saint-Germain (PSG). El club francès va conquerir la seva primera UEFA Champions League en vèncer l'Inter de Milà per un contundent 5-0 a Munic. Entre els protagonistes d'aquesta gesta hi ha Ousmane Dembélé, qui, després del triomf, va sorprendre amb unes declaracions que van ressonar especialment a Barcelona.

Un gest inesperat al FC Barcelona

Enmig de l'eufòria pel títol, Dembélé va ser consultat sobre el seu passat al FC Barcelona i la seva evolució al PSG. El davanter francès no va dubtar a expressar la seva gratitud cap al club català: "Vaig arribar al Barça amb 20 anys. Era el club dels meus somnis. Mai ofendré ni faltaré al respecte al Barcelona, de cap manera. És el club amb el qual sempre he somiat"

Aquestes paraules, pronunciades després d'assolir el cim del futbol europeu, han estat interpretades com un gest de respecte i estima cap al seu exequip, malgrat les crítiques i dificultats que va afrontar durant la seva etapa al Camp Nou.

De promesa a realitat a París

Dembélé va arribar al FC Barcelona el 2017 com una jove promesa, en una operació que va costar al club català 135 milions d'euros. Tanmateix, el seu pas pel Barça va estar marcat per lesions i un rendiment irregular. El 2023, el PSG va adquirir el jugador per 50 milions d'euros, i des de llavors, la seva carrera ha experimentat un notable ressorgiment.

Sota la direcció de Luis Enrique, Dembélé ha brillat en el conjunt parisenc. A la temporada 2024-2025, va anotar 33 gols i va proporcionar 14 assistències, essent clau en l'assoliment del triplet per part del PSG. El seu rendiment ha estat tan destacat que se'l considera un dels principals candidats a la Pilota d'Or.

Reconeixement i maduresa

Les declaracions de Dembélé han estat ben rebudes tant a París com a Barcelona. A la capital francesa, es valora el seu professionalisme i el seu paper fonamental en l'èxit de l'equip. A Barcelona, les seves paraules han estat interpretades com una mostra de maduresa i reconeixement cap al club que li va donar l'oportunitat de créixer com a futbolista.

L'exdirector esportiu del Barça, Robert Fernández, també es va pronunciar al respecte, admetent que el jugador va ser maltractat tant pel club com per la premsa durant la seva etapa al Camp Nou.

La història d'Ousmane Dembélé és un exemple de superació i resiliència. Després d'anys d'alts i baixos, ha aconseguit consolidar-se com una de les estrelles del futbol europeu. Les seves paraules cap al FC Barcelona demostren que, malgrat les dificultats, manté un profund respecte i estima pel club que el va veure créixer.