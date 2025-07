Palo tremendo de Gaspart a Nico Williams: 'Hay mil jugadores...'

La reacción del entorno azulgrana a la decisión de Nico Williams de renovar por el Athletic Club no se ha hecho esperar. Entre los nombres que han levantado la voz destaca el de Joan Gaspart, expresidente del Barça, quien no ha dudado en restar trascendencia al “no” del delantero navarro y ha enviado un mensaje tanto a San Mamés como al propio futbolista. Su intervención en el programa 'Sólo para culés' dejó declaraciones directas y sin filtros.

Gaspart minimiza la pérdida de Nico Williams y apunta a la abundancia de talento mundial

Gaspart fue claro desde el primer momento: “No voy a dejar de reconocer que Nico Williams es un gran jugador, pero ahora el problema ya no lo tiene el Barça, pues seguro que en el mundo hay mil jugadores mejores que él”. Con esta frase, el exdirigente azulgrana ha querido enfriar la polémica y dar la vuelta al discurso dominante de frustración en el barcelonismo, asegurando que el club sabrá reinventarse en el mercado y que alternativas no faltan para suplir a un extremo.

Para Gaspart, el Barça no debe mirar atrás tras la negativa de Nico, sino centrarse en el futuro y confiar en que el mercado global ofrece posibilidades incluso más atractivas: “El problema ahora lo tiene el Athletic y espero que no digan que la culpa encima es nuestra”.

| YouTube: DAZN ES

Advertencia al vestuario del Athletic Club: “Cuando los jugadores se den cuenta…”

Sin embargo, Gaspart no se quedó ahí. Su análisis fue más allá del Barça y entró de lleno en el vestuario del Athletic. “Cuando los jugadores se den cuenta de que están cobrando la mitad de la mitad de la mitad de lo que cobra Nico, no les va a gustar”, sentenció, en referencia al nuevo contrato del extremo navarro. La reciente renovación convierte a Nico Williams en el jugador mejor pagado de la plantilla, con un salario que se sitúa en 7 millones de euros escalonables más pluses.

El exdirigente azulgrana prevé que esta diferencia salarial puede provocar tensiones internas en el Athletic Club, especialmente en una plantilla caracterizada por la igualdad y la identidad colectiva. En este sentido, Gaspart deja caer que el “problema” real podría acabar explotando dentro del vestuario bilbaíno, y no en las oficinas del Camp Nou.

Presión extra sobre Nico Williams y la exigencia de la afición de San Mamés

La intervención de Gaspart se completó con un aviso para el propio jugador, que a partir de ahora tendrá el foco de toda la afición rojiblanca: “Y segundo, la afición, como el año que viene no marque 50 goles, le van a silbar”. El nuevo estatus de Nico Williams, tanto a nivel económico como mediático, le coloca bajo una presión inédita y con la obligación de justificar su salario a base de grandes actuaciones y goles.

El ex presidente del Barça no se ahorró la ironía para poner en contexto el desafío que afronta el joven internacional español, que pasa de ser objetivo del mercado a convertirse en el jugador más observado y exigido de la plantilla.