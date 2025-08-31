Se'n va: Pagaran la clàusula de rescissió d'una jugadora del Barça

El Barça Femení travessa un estiu de profunds canvis estructurals. Amb baixes importants, ajustos salarials i l'obligació de reinventar-se, la plantilla de Pere Romeu semblava tancada després de la golejada en el debut de Lliga ahir davant l'Alhama. Tanmateix, la marxa d'una de les joves més prometedores altera novament l'escenari.
L'operació: 500.000 euros i destí a Londres
Des de Mundo Deportivo han confirmat que Lucía Corrales, de 19 anys, deixarà el Barça després del pagament de la seva clàusula de rescissió, xifrada en 500.000 euros. El club que executa l'operació és el London City Lionesses, que reforça el seu projecte amb una lateral esquerra internacional en categories inferiors i amb experiència a la Lliga F.
La jugadora havia arribat a un acord de renovació amb el FC Barcelona a inicis d'aquest estiu, però les limitacions econòmiques de l'entitat blaugrana van truncar el que s'havia pactat. Davant la manca de garanties, Lucía Corrales va reactivar converses prèvies i finalment va acceptar la proposta anglesa.
Perfil competitiu: velocitat, recorregut i projecció ofensiva
Lucía Corrales va destacar en la seva cessió al Sevilla durant la temporada passada, on va sumar molts minuts de qualitat i va confirmar la seva condició de lateral ofensiva. La seva capacitat per progressar en conducció, generar centrades des de la línia de fons i oferir retorn defensiu sòlid la situava com a hereva natural de Rölfo, traspassada al United aquest mercat.
La seva inclusió a la llista d'Espanya Sub-17 campiona del món i d'Europa va ratificar la seva projecció. A més, ja havia debutat amb l'absoluta, fet que explica l'interès creixent de la WSL per incorporar-la.
Impacte immediat en la planificació blaugrana
La sortida de Corrales se suma a les de Jana Fernández, Ingrid Engen, Bruna Vilamala i Ellie Roebuck, entre d'altres, totes amb un denominador comú: alliberar massa salarial. En un context d'ajust financer, el Barça es queda sense la seva lateral esquerra de futur i haurà de redistribuir funcions.
Pere Romeu compta amb opcions puntuals per cobrir la posició, però cap amb el perfil natural de la balear. La seva marxa redueix la profunditat en una banda que ja estava debilitada després de la venda de Rölfo.
Temps de reacció: tres setmanes de mercat a la Lliga F
La finestra estival a la Lliga F es tanca el 19 de setembre, per la qual cosa la secretaria tècnica encara disposa de molt de marge per actuar. El límit per inscriure futbolistes a la Champions League expira el 2 d'octubre, un termini que condicionarà qualsevol reforç.
La prioritat del club passa per mantenir la competitivitat a Europa i compensar sortides inesperades com la de Corrales. La decisió final dependrà de l'equilibri econòmic i de la capacitat de trobar una alternativa de garanties en un mercat cada cop més limitat.