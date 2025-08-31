Matteo Moretto confirma una nova cessió per al Racing de Santander

El Sardinero viu un inici de temporada amb lluentor pròpia. El Racing de Santander suma ple de victòries, deu gols a favor i la sensació d’equip treballat que va deixar el curs passat. Així i tot, el mercat segueix obert i la direcció esportiva no vol desaprofitar la inèrcia.
Chema Aragón accelera i tanca el seu cinquè préstec
Segons va avançar Matteo Moretto, el Racing incorporarà cedit Ali Houary, extrem-mitjapunta dretà que actua per l’esquerra. Arriba des de l’Elche, on és considerat una de les joies de la seva pedrera i té contracte fins al 2028. Nascut a Orihuela i amb internacionalitats amb el Marroc Sub-20, el futbolista aterra a Santander mitjançant préstec sense opció de compra; és una de les grans perles de la pedrera il·licitana.
Ali Houary ha debutat aquest curs a Primera Divisió amb 65 minuts davant el Betis, després de tancar la 2023/24 amb aparicions testimonials a Segona i un partit complet de Copa. Amb l’Ilicitano va signar 25 partits, amb dos gols i dues assistències, mostrant recursos per rebre entre línies i amenaçar amb la cama canviada.
Què aporta Houary al líder: dretà per l’esquerra i focus entre línies
José Alberto buscava una peça jove capaç de trencar defenses tancades i activar-se en carrils interiors. Ali Houary posseeix conducció agressiva, acceleració curta i una bona última passada des de la mitja lluna. El seu perfil de dretà a la banda esquerra ofereix diagonals que alliberen el carril per al lateral i generen avantatges per a la rematada de segona línia.
El cos tècnic valora especialment la seva pressió després de pèrdua, un concepte clau en el model del Racing. Amb la Sub-20 del Marroc ja va actuar d’interior híbrid, alternant suports a la base amb ruptures a l’esquena del lateral. Aquest doble registre encaixa amb un equip que domina possessions llargues, però també castiga transicions.
Competència directa per a Iñigo Vicente i noves combinacions amb Villalibre
L’atac racinguista gira entorn d’Iñigo Vicente i Asier Villalibre, socis de confiança a l’inici. Houary arriba per elevar la competència al costat esquerre, i això permet rotacions sense perdre tall. Aquesta versatilitat ajuda a gestionar pics de forma i mantenir l’alçada competitiva en una Lliga Hypermotion d’alta exigència física. Amb un líder que ja ha marcat deu gols en tres jornades, la incorporació busca sostenir la productivitat sense sobrecarregar les figures.
El Racing ja havia tancat les cessions de Plamen Andreev (Feyenoord), Asier Villalibre (Alavés), Peio Canales (Athletic) i Pablo Ramón (Espanyol). L’encert al mercat, unit a la continuïtat de José Alberto, explica l’impacte de l’equip en aquestes primeres dates. Amb tres victòries, només l’Sporting manté aquest ritme.
La cessió d’Ali Houary respon a la política d’oportunitats de Chema Aragón: talent jove de clubs de LaLiga que vegi a Santander el lloc idoni per créixer com a esportista. La fulla de ruta és clara: sostenir el lideratge, blindar els automatismes i comptar amb prou fons d’armari per a una competició realment dura.