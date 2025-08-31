L'última esperança de Simeone: El fitxatge que podria salvar l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid no ha començat la temporada com esperava. Dos empats i una derrota en tres jornades han deixat l'equip de Simeone amb tan sols dos punts de nou, les pitjors xifres de tota la seva etapa a la banqueta. En aquest context, la direcció esportiva accelera per incorporar un reforç que pugui canviar la dinàmica.
El perfil desitjat per Simeone en el mercat final
El tècnic argentí insisteix en la necessitat d'afegir desequilibri i verticalitat a l'atac. El nom preferit és el de Nico González, actualment a la Juventus, amb qui existeix un principi d'acord personal des de fa setmanes, segons ha informat Fabrizio Romano. L'argentí veuria amb bons ulls posar-se sota les ordres del Cholo Simeone i reforçar una plantilla que, tot i les nou incorporacions d'estiu, encara manca d'un extrem pur de referència.
El pla de l'Atlètic passa per aconseguir una cessió fins a final de temporada. A Torí ja assumeixen que no hi haurà traspàs immediat, tot i que la negociació inclou una compensació econòmica que podria facilitar l'operació. La Juventus, a més, treballa en el fitxatge d'Edon Zhegrova, del Lille, per cobrir el possible buit que deixaria Nico a la seva plantilla.
Obstacles salarials i possibles sortides
El veritable problema es troba en l'encaix financer. Després d'una inversió important a l'estiu, el límit salarial de LaLiga amb prou feines ofereix marge de maniobra. La solució passaria per alliberar fitxes a través de cessions o vendes d'última hora.
Entre els noms sobre la taula apareix Conor Gallagher, futbolista amb bon cartell a la Premier League. El Tottenham va arribar a valorar una oferta propera als 40 milions, tot i que al Metropolitano esperen una xifra superior per negociar. Altres jugadors amb menys protagonisme també podrien sortir, amb l'objectiu d'obrir espai econòmic i donar llum verda al préstec de Nico.
Un esportista amb projecció internacional i característiques úniques
Nico González destaca per la seva capacitat per desequilibrar en l'u contra u, la seva velocitat en transicions i una bona lectura tàctica en atac. Aquestes qualitats encaixen amb les mancances actuals de l'Atlètic, que en els primers partits ha mostrat dificultats per generar ocasions clares tot i acumular arribades.
A més, la seva condició d'argentí suma un plus de motivació per a Simeone, que ja compta amb diversos compatriotes a la plantilla. Amb això vol continuar reforçant aquesta connexió sud-americana que històricament ha donat resultats al club.
Dos dies decisius per al futur immediat
El mercat es tanca aquest dilluns 1 de setembre a les 23:59 hores. Fins llavors, l'Atlètic treballa a contrarellotge per desbloquejar les sortides necessàries i confirmar l'arribada de Nico González. L'aposta és clara. El cos tècnic considera que la seva incorporació podria ser determinant per revertir el mal inici de temporada i tornar a col·locar l'equip en la lluita pels primers llocs de LaLiga.
La pressió és màxima al Metropolitano. I el Cholo Simeone espera que aquest últim moviment pugui convertir-se en l'espurna que reactivi un equip que necessita retrobar la seva millor versió com més aviat millor.