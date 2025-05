Paco González ho té clar, el seu pronòstic per al Clàssic: 'Estic convençut de...'

Aquest diumenge, 11 de maig de 2025, el món del futbol centrarà les seves mirades en Montjuïc, escenari del crucial Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid. Amb només quatre punts separant ambdós equips a la taula de LaLiga, el partit promet emocions fortes i pot determinar gran part del campionat. En aquesta atmosfera de màxima expectació, el periodista i director de Tiempo de Juego, Paco González, va sorprendre amb un pronòstic molt concret sobre el que succeirà al terreny de joc.

L'atrevit pronòstic de Paco González

El periodista esportiu Paco González va llançar una predicció molt específica i detallada sobre el resultat del pròxim Clàssic durant l'últim programa de Tiempo de Juego. Segons González:"Estic convençut que empaten a dos. Ho porto pensant una setmana i a més és que sé fins i tot el desenvolupament. Anirà minut 75 amb avantatge per al Real Madrid, 1-2, i després empatarà el Barça al minut 80, 82, 84, una cosa així".

De complir-se aquest resultat, el FC Barcelona tindria mig títol a la butxaca, depenent ja exclusivament dels seus propis resultats per coronar-se campió fins i tot tan aviat com en el pròxim partit contra l'Espanyol, el pròxim dijous. Encara que, si el Clàssic acaba amb empat, ser campions el dijous ja no dependria d'ells mateixos.

| Real Madrid

Aquest matx arriba precedit per una sèrie de partits recents on el FC Barcelona ha demostrat una superioritat clara sobre el Real Madrid. Els blaugranes ja han guanyat els tres enfrontaments anteriors aquesta temporada. Primer, una golejada espectacular per 0-4 al Santiago Bernabéu en el partit de la primera volta de LaLiga. Posteriorment, a la final de la Supercopa d'Espanya, els de Hansi Flick es van imposar amb autoritat, guanyant 2-5.

L'últim xoc, encara molt fresc en la memòria d'aficionats i jugadors, va ser fa només quinze dies a la final de la Copa del Rei, disputada a Sevilla, on el Barça es va emportar el títol després de guanyar a la pròrroga per 2-3 amb un inoblidable gol de Jules Koundé.

L'adeu d'Ancelotti i l'arribada de Xabi Alonso

Aquest diumenge també es marcarà un punt final en la història recent del Real Madrid, ja que aquest serà l'últim Clàssic per a Carlo Ancelotti com a entrenador del club blanc. L'italià, que deixarà l'equip a final de temporada, va reconèixer emocionat el seu vincle especial amb el club merengue: "La lluna de mel no s'acaba amb aquest club, segueix i seguirà per sempre. El Real Madrid, com ho va ser el Milan abans, és un equip que es queda al cor més que altres. Aquest amor pel club durarà fins a l'últim dia de la meva vida".

D'altra banda, Xabi Alonso, qui recentment va anunciar la seva sortida del Bayer Leverkusen, és el principal candidat per ocupar la banqueta madridista. Sobre això, Ancelotti va elogiar el seu possible successor: "He llegit que se'n va del Bayer Leverkusen, on ha fet una feina fantàstica. Té, òbviament, totes les portes obertes perquè ha demostrat ser un dels millors entrenadors del món".