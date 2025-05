Júnior declara la guerra al sevillisme, caos a Nervión: 'El Sevilla denunciarà...'

per Iker Silvosa

La matinada a Sevilla ha deixat un eco que encara ressona a Montequinto. Després de la derrota a Vigo, l'expedició blanc-i-vermella va tornar a la ciutat esportiva sense imaginar que el veritable partit es jugaria fora de la gespa. Entre càntics de protesta i gestos d'evident frustració, el sentiment de pertinença es va transformar en ira. El que havia de ser una rebuda crítica va acabar derivant en aldarulls que van forçar els futbolistes a pernoctar a les instal·lacions.

Al voltant de les onze de la nit, diversos centenars d'aficionats es van situar davant de l'entrada principal de la Ciutat Esportiva José Ramón Cisneros Palacios. Les primeres recriminacions es van dirigir contra la presidència, però aviat es van barrejar crits cap als jugadors i cops contra la tanca perimetral. La tensió va créixer quan un petit grup va enderrocar una de les barreres laterals, obligant les forces de seguretat a intervenir amb trets a l'aire i càrregues dissuasòries.

Entre empentes i el llançament d'ous, alguns membres del cos tècnic van rebre intents d'agressió, mentre un contenidor cremava a pocs metres. L'expedició, assessorada pels seus responsables de seguretat, va decidir romandre dins tota la nit, escortada per agents i sense possibilitat d'abandonar el recinte amb garanties. El trànsit a la zona va romandre tallat fins a la matinada, cosa que va reforçar la sensació de setge que va viure la plantilla.

| @sevillafc

El comunicat matutí del Sevilla FC

A les deu del matí d'aquest diumenge, l'entitat ha publicat un escrit en què descrivia els fets com un «atac vandàlic organitzat». El club ha subratllat que la mala marxa esportiva pot motivar crítiques, però mai «agressions, amenaces o difusió de dades privades». El missatge inclou una petició de «màxima diligència» a les forces de l'ordre i anunciava que el Sevilla FC es constituirà en denunciant contra tots els implicats.

També ha advertit de mesures internes severes, ja que es revisarà la condició de soci dels qui van participar. El comunicat va concloure recordant que aquests comportaments no representen la totalitat del sevillisme i va apel·lar a la unió de cara al pròxim duel. La contundència del text va marcar el to d'una directiva disposada a judicialitzar la crisi i a blindar el vestidor davant de noves irrupcions violentes.

La nota oficial amb prou feines ha trigat uns minuts a avivar el debat. A les xarxes socials van proliferar missatges que titllaven el comunicat de cortina de fum i reclamaven autocrítica sobre la gestió esportiva i econòmica. El lema «Directiva dimissió» va tornar a posicionar-se entre les tendències locals. No obstant això, diverses penyes històriques han repudiat els excessos i exigeixen un clima de respecte per no danyar més la imatge del club.

Panorama esportiu en segon pla

Encara que la taula anuncia perill, el caos institucional ha pres el protagonisme. El 3-2 a Balaídos ha prolongat a vuit partits sense guanyar la pitjor ratxa recent del club i deixa l'equip amb 38 punts, només sis per sobre de la UD Las Palmas, primer conjunt en descens. L'expulsió de Marcos Alonso, que va deixar el Celta amb deu durant tota la segona part, va subratllar la falta d'autoritat competitiva d'un grup que no va saber tancar el partit.

Joaquín Caparrós, cridat per apagar l'incendi, ha sumat un empat i dues derrotes, un saldo que manté l'equip a la cornisa. A tres jornades del final, la preocupació es multiplica perquè el vestidor assumeix un desgast emocional que va més enllà del rendiment físic. Dimarts, Nervión rebrà un rival directe amb la necessitat de certificar la permanència i callar, encara que sigui temporalment, el terratrèmol social.

Perspectives immediates

La junta directiva ha convocat una reunió extraordinària per augmentar els controls de seguretat i estudiar un protocol de diàleg amb sectors moderats de l'afició. Sobre la taula també figura la possible creació d'una comissió disciplinària interna que analitzi cada cas de violència. Mentrestant, la plantilla es manté concentrada a la ciutat esportiva, amb entrenaments a porta tancada i sessions de vídeo destinades a corregir els errors de Vigo.