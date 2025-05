José Álvarez humilia el Reial Madrid després de la derrota del Barça: 'Flick els ha...'

per Iker Silvosa

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà ha provocat nombroses reaccions, algunes inesperades. Entre elles destaca especialment la del col·laborador José Álvarez, qui va aprofitar l'oportunitat per llançar un dard enverinat als aficionats del Real Madrid després de l'eufòria mostrada per aquests últims després de la caiguda blaugrana a Europa.

José Álvarez, conegut per la seva contundència i estil directe, va escriure un tuit demolidor en resposta a l'alegria desmesurada que va percebre en l'entorn madridista després de l'eliminació culé: "Després del Septete a l'agost, els 30 punts que anaven a treure al Barça, la remuntada a l'Arsenal, la victòria a Copa... que l'únic triomf i celebració del Madrid sigui l'eliminació del Barça és curiós. Flick els ha sotmès i golejat tota la temporada i diumenge rematarà la lliga".

Aquestes paraules fan clara referència a les expectatives generades entre alguns aficionats del Real Madrid, qui en diverses etapes de la temporada van proclamar objectius i triomfs que finalment mai van arribar a materialitzar-se, com l'anomenat "Septete" que van somiar a l'agost o les contundents diferències que preveien a LaLiga.

| FCB

Domini de Flick sobre el Real Madrid

La contundència del missatge de José Álvarez ressalta especialment en destacar la figura de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, i el seu domini aquesta temporada sobre el Real Madrid. El tècnic alemany ha estat un autèntic botxí per als blancs en els enfrontaments directes, imposant-se amb claredat i deixant en evidència els merengues en diverses ocasions.

De fet, tres vegades s'han enfrontat blaugranes i merengues al llarg del present, i les tres s'han resolt amb triomf culé. Per més inri, en dos d'ells hi havia un títol en joc. El Barça ha guanyat al Real Madrid les finals de la Supercopa d'Espanya i de la Copa del Rei. I el d'aquest diumenge, encara que no sigui una final sobre el paper, sí que ho és en la pràctica.

Aquest context afegeix encara més tensió al Clàssic esperat que es disputa avui mateix, diumenge, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Aquest matx serà crucial per definir el campionat de lliga, ja que el Barça lidera la classificació amb quatre punts d'avantatge sobre el conjunt blanc a falta de només quatre jornades.

Per al Barça, assegurar la victòria davant el Real Madrid suposaria pràcticament sentenciar la Lliga i posar fi a una setmana especialment dura després de l'eliminació europea. Per la seva banda, el conjunt dirigit per Carlo Ancelotti arriba al duel amb la pressió afegida d'haver caigut abans que els blaugranes a la Champions League, concretament a quarts davant l'Arsenal, i amb l'obligació d'obtenir un triomf si vol mantenir vives les seves opcions de títol.