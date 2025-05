Lamine Yamal troleja unes noies: 'Em dic...'

En vigílies d'un dels partits més esperats de la temporada, el Clàssic entre el FC Barcelona i el Real Madrid, Lamine Yamal va protagonitzar un moment que ha conquerit les xarxes socials. El jove prodigi del Barça, que amb només 17 anys ja ha deixat la seva empremta en el futbol europeu, va demostrar que, a més de talent al camp, posseeix un sentit de l'humor i una humilitat que el fan encara més estimat per l'afició.

El passat dissabte a la tarda, Lamine Yamal va ser vist al restaurant NU BCN, un local de moda a la zona alta de Barcelona, proper a l'avinguda Diagonal. Vestit de manera informal i amb una gorra al cap, el futbolista passava desapercebut per a la majoria dels vianants. Va ser llavors quan un grup de turistes li va demanar que els fes una foto.

Sense reconèixer el jove davanter, una de les noies, intrigada per la seva presència, li va preguntar el seu nom, sospitant que s'assemblava a algú famós, encara que sense acabar de reconèixer-lo del tot. Amb un somriure murri, Yamal va respondre: "Em dic Ryan". Malgrat els dubtes de les turistes i que algunes persones del grup van començar a sospitar la seva veritable identitat, Lamine va mantenir la seva broma fins al final. El moment va ser captat en vídeo i ràpidament es va fer viral en plataformes com TikTok i YouTube.

| Twitter

Una broma més de Lamine

El vídeo de l'incident ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials, on els aficionats han elogiat l'actitud desenfadada i humil de Yamal. Frases com "Ryan Yamal" i "Lamine és un bromista" s'han repetit en múltiples publicacions, destacant la simpatia del jugador. Aquest gest ha reforçat la imatge de Yamal com un jove proper i accessible, allunyat dels estereotips de les estrelles del futbol.

Aquest comportament contrasta amb el d'altres jugadors que, malgrat la seva joventut, han adoptat actituds més distants. La naturalitat de Yamal recorda a la de figures com Andrés Iniesta, qui sempre va ser reconegut per la seva humilitat dins i fora del camp.

Pel que fa a l'àmbit esportiu, Lamine Yamal es prepara per enfrontar-se al Real Madrid en el Clàssic d'aquesta tarda, un partit crucial en la lluita pel títol de La Lliga. Després d'una temporada destacada, on ha estat clau en l'ofensiva del Barça, les expectatives sobre el seu rendiment en aquest partit són altes.

Aquest episodi al restaurant NU BCN no només mostra el costat més humà de Lamine Yamal, sinó que també reforça la seva connexió amb la ciutat de Barcelona i els seus habitants. Mentre continua el seu ascens en el món del futbol, gestos com aquest el consoliden com un ídol no només pel seu talent, sinó també pel seu caràcter.