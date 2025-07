L'Oviedo vol un futbolista que també interessa al Cadis

Des del seu ascens, l'Oviedo s'ha mostrat molt actiu al mercat. Sota la gestió del Grupo Pachuca, els blaus han sorprès amb incorporacions de renom com, entre d'altres, Salomón Rondón, Luka Ilic o Brandon Domingues, peces que eleven el nivell de la plantilla i que apunten a convertir el club carbayó en un dels protagonistes de la campanya. Fins i tot noms com Luka Jovic han estat vinculats els últims dies, prova que l'ambició no té límits al Tartiere.

Tanmateix, l'ofensiva blava necessita encara aquest salt de qualitat definitiu. És aquí on entra el nom de Lucas Ocampos. L'extrem argentí, actualment al Monterrey mexicà, s'ha convertit en un dels objectius del Real Oviedo, segons han informat mitjans com La Nueva España o 365scores. Ocampos, que no amaga el seu desig de tornar a Espanya, manté obertes diverses opcions, entre elles la de tornar a River Plate, el club de la seva formació. Però tant Oviedo com Cadis han irromput amb força a la pugna.

El Cadis i la seva aposta per un atac amb sabor sevillista

El Cadis, per la seva banda, ha centrat bona part de la seva estratègia estival a reforçar-se amb exjugadors del Sevilla. L'arribada de Suso a l'inici del mercat i el fitxatge posterior de García Pascual, jugador format a la pedrera hispalenca, confirmen l'aposta gaditana per futbolistes contrastats a LaLiga. L'interès en Lucas Ocampos, avançat per mitjans mexicans i recollit per Diario de Cádiz, encaixaria en aquesta política continuista, on el club busca formar una davantera amb molta qualitat i, sobretot, molt passat sevillista.

| @bolavip

L'operació, això sí, es presenta complicada. Monterrey no té intenció de deixar marxar fàcilment un jugador amb contracte fins al 2027 i que va ser peça clau en l'últim Mundial de Clubs, on Rayados va arribar fins a les rondes eliminatòries. Recuperar la inversió realitzada per l'argentí és la prioritat de la directiva mexicana, cosa que converteix l'arribada d'Ocampos en un repte econòmic per a tots dos equips espanyols, especialment per al Cadis, que tindria dificultats per igualar les xifres que es manegen des de Mèxic.

Això sí, s'està parlant que Monterrey està obert a escoltar propostes pel futbolista argentí, que no ha acabat de calar del tot entre els aficionats del club mexicà. Se sospita que una de les propostes del Grupo Pachuca és la d'aconseguir una cessió amb opció de compra que, diuen els mitjans esmentats, podria tornar-se obligatòria en cas de permanència. La Nueva España, per la seva banda, garanteix que ha estat el mateix futbolista qui, amb la intenció d'abandonar Rayados, s'ha ofert al Real Oviedo.

El valor de Lucas Ocampos: xifres que avalen el seu fitxatge

La trajectòria d'Ocampos al Sevilla FC és el millor aval del que pot aportar a LaLiga. Entre 2019 i 2024, l'argentí va acumular 208 partits oficials, anotant 44 gols i signant 22 assistències, a més de participar activament en el joc defensiu i ofensiu del seu equip. La seva intensitat es reflecteix en 44 targetes grogues i més de 15.600 minuts disputats, convertint-se en un referent del club hispalenc durant la seva estada.

Per a l'Oviedo, la seva arribada suposaria fer un salt de qualitat immediat en atac. Per al Cadis, seria completar una davantera amb Suso, Ocampos i García Pascual, revivint una de les combinacions més temudes del passat recent del Sevilla