Gaizka Garitano vol un ex del Sevilla per al Cadis

Aquest estiu a Cadis no és com els anteriors. Aquesta vegada, l'afició nota un aire de renovació i ambició que no es veia des de feia anys. El club andalús vol girar full després d'un any ple d'alts i baixos i, per això, la directiva ha apostat per un mercat de fitxatges ambiciós i orientat a l'experiència a LaLiga. Entre els noms que més il·lusionen, n'hi ha un que genera una expectació especial entre els seguidors gaditans.

Mentre la pretemporada ja ha començat amb una victòria i una derrota, ambdues abultades, la direcció esportiva treballa per oferir a Gaizka Garitano una plantilla a l'altura dels reptes del curs vinent. L'objectiu és clar: construir un atac amb gol i experiència, capaç d'allunyar fantasmes passats i de tornar la il·lusió a la graderia del Nuevo Mirandilla. I, per descomptat, tornar com més aviat millor a l'elit

El Cadis accelera per Lucas Ocampos: interès també des d'Oviedo i River Plate

En les últimes hores, el nom de Lucas Ocampos ha tornat a agafar força com a possible reforç estrella per al Cadis CF. L'extrem argentí, que juga actualment a Rayados de Monterrey, s'ha convertit en una de les peces més cobejades del mercat després de la seva recent participació al Mundial de Clubs. Ocampos, amb passat al Sevilla FC, gestiona diferents ofertes i el seu futur és un dels serials de l'estiu.

Segons mitjans mexicans i la premsa gaditana, la proposta del Cadis se suma a les d'altres clubs importants com el Real Oviedo i el mateix River Plate, on el jugador es va formar. Tanmateix, el gran obstacle de l'operació rau en la gran inversió que va fer Monterrey pel futbolista. El club mexicà espera recuperar part d'aquesta despesa, cosa que dificulta l'arribada de l'argentí a Espanya, tot i que no la fa impossible.

L'aposta de Garitano per reforçar l'atac amb experiència i qualitat és evident. Després de l'arribada de Suso i el fitxatge de García Pascual, l'entrenador biscaí veu en Ocampos el perfil ideal per completar una línia ofensiva amb talent, desequilibri i molta connexió sevillista. L'operació, això sí, no serà senzilla i dependrà de la voluntat del jugador i dels moviments que es produeixin en les pròximes setmanes. I havent-hi equips de Primera interessats...

Un atac amb aroma sevillista i altes expectatives a Cadis

En cas de concretar-se el fitxatge, el Cadis podria presumir d'una de les bandes més reconeixibles i perilloses del futbol espanyol, almenys de Segona, amb Suso i Ocampos compartint protagonisme, tal com van fer en la seva etapa al Sevilla FC. A ells s'hi sumaria García Pascual, una altra aposta per la pedrera hispalenca que ja ha deixat bones sensacions en el primer amistós de l'estiu.

L'estrena del Cadis a la pretemporada no podia ser més prometedora. L'equip dirigit per Garitano va golejar el Barbate CF (0-5) amb un onze ple de joventut i nous fitxatges. Precisament, García Pascual va ser un dels grans protagonistes, obrint el marcador després d'una jugada iniciada per Suso, demostrant que la química entre exsevillistes pot ser un factor diferencial per al club groc.

Això sí, en el segon partit s'han vist aclaparats per l'Uniao de Leiria després de caure per un contundent 1-5. Chris Ramos ha estat l'autor de l'únic gol andalús. Els de Gaizka Garitano s'enfrontaran en els pròxims dies a Las Palmas i a Granada.