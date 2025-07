El problema de Manuel Pellegrini i el Betis amb Abde

El Real Betis Balompié continua amb el seu procés de renovació de plantilla. La direcció esportiva verd-i-blanca, amb la complicitat de Manuel Pellegrini, ha donat llum verda a diverses sortides en aquest mercat d'estiu. Alguns noms ja han fet les maletes, com Youssouf Sabaly, Jesús Rodríguez o fins i tot Johnny Cardoso. Però n'hi ha un que ha agafat un protagonisme especial les darreres setmanes: Ez Abde.

Una joia a l'aparador

L'atacant marroquí va ser una de les sensacions del tram final de la temporada passada. El seu rendiment a la final de la Conference League davant el Chelsea va ser espectacular, fins que es va lesionar i l'equip el va trobar a faltar. La seva capacitat de desbordament, la seva explosivitat i la seva imprevisibilitat el converteixen en un perfil molt atractiu.

I no són rumors sense fonament. Tal com ha transcendit, clubs com l'AC Milan, l'AS Roma, el RB Leipzig o diversos equips de la Premier League (Everton, Fulham, Nottingham Forest, Bournemouth o Crystal Palace) han mostrat interès real en l'extrem nascut el 2001.

Pellegrini dona llum verda… però hi ha un 'però'

Tot i que Abde ha rendit bé sota les seves ordres, el tècnic xilè creu que l'equip té alternatives per cobrir el seu lloc. Pablo García, una de les joies de la pedrera, ja ha començat a trucar a la porta del primer equip, mentre que jugadors com Giovani Lo Celso o Pablo Fornals també poden adaptar-se a la banda si cal.

Pellegrini sap que el club necessita ingressos per continuar reforçant la plantilla i entén que Abde podria deixar una quantitat important. Tanmateix, el que semblava una operació ben encarrilada s'ha complicat per un factor aliè al mercat en si: la salut del jugador.

La lesió que ho posa tot en pausa

L'extrem pateix un edema que arrossega des de finals de temporada. Tot i que s'esperava una recuperació ràpida, la veritat és que encara no ha aconseguit superar el procés i continua apartat dels entrenaments. Aquest contratemps ha fet dubtar diversos dels clubs interessats, que veuen en la situació mèdica d'Abde un possible risc.

Ningú vol gastar més de 20 milions per un jugador que no té data clara de tornada. A més, la lesió també afecta la preparació del mateix Betis, que compta amb el jugador a la plantilla sense saber si podrà començar la temporada amb normalitat o si haurà d'esperar a l'última setmana del mercat per tancar-se el seu traspàs.

Futur incert, però amb interès real

El que sembla clar és que, si no fos per la lesió, Abde ja hauria sortit del Betis. La seva projecció, la seva joventut i el seu rendiment recent el situen com una de les gangues del mercat… sempre que estigui sa. Per ara, la seva continuïtat al Benito Villamarín està més lligada als serveis mèdics que a la voluntat del tècnic.

Si es recupera a temps, no li faltaran pretendents. I si algú finalment s'hi llança assumint el risc físic, el Betis podria tancar una operació milionària que li permetria apuntalar altres posicions clau de cara a una temporada on lluitarà en tres competicions.

Ez Abde, el jugador pel qual sospiren mitja Europa, podria tenir les hores comptades a Sevilla… si el seu cos ho permet.