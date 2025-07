Va sonar pel Barça i ara el vol l’Atlètic: Tot depèn de Samu Lino

L'Atlético de Madrid no descansa en aquest mercat de fitxatges. Amb la incorporació recent de Thiago Almada, el club matalasser ha demostrat que vol construir una plantilla encara més competitiva de cara a la pròxima temporada. Tanmateix, per seguir fitxant, abans han de sortir alguns jugadors.

Samu Lino, el possible sacrificat

L'atacant brasiler ha despertat interès en diversos equips, especialment a la Premier League i a Portugal, segons ha informat el periodista especialitzat Matteo Moretto. El club colchonero veu amb bons ulls la seva sortida, sempre que serveixi per desbloquejar altres moviments estratègics.

Lino és un jugador desequilibrant, ràpid, amb capacitat de trencar defenses rivals, però no ha acabat de consolidar-se a l'onze de Diego Pablo Simeone. En un equip que busca més eficàcia ofensiva i variants tàctiques, el seu rol ha quedat en dubte. El seu traspàs permetria a l'Atlético alliberar massa salarial i obtenir ingressos.

L'operació Lookman, en marxa

Un dels noms que ha sorgit amb força en les últimes hores com a possible reforç és el de l'extrem nigerià Ademola Lookman. Tal com ha assenyalat Fabrizio Romano, l'Atlético segueix de prop la situació del futbolista de l'Atalanta, especialment després de la seva gran temporada a la Serie A i a l'Europa League.

Lookman seria una incorporació explosiva: ràpid, potent i amb gol, podria oferir just el que Simeone busca als extrems. No obstant això, la seva arribada no serà senzilla: el club italià no està disposat a vendre'l a qualsevol preu, i la competència pel jugador també és elevada.

Però l'Atlético té un as sota la màniga. Si aconsegueix tancar la venda de Samu Lino —que podria rondar els 20 milions d'euros—, tindria marge econòmic suficient per afrontar l'operació Lookman.

Thiago Almada, el primer gran cop

Mentrestant, el club ja ha fet oficial un fitxatge que il·lusiona l'afició: Thiago Almada, mitjapunta argentí, arriba procedent de l'Atlanta United per reforçar el centre del camp després de la sortida d'Ángel Correa. El jove talent albiceleste, de només 23 anys, és considerat una joia per molts ojeadors.

El seu fitxatge es va tancar al voltant dels 25 milions d'euros fixos més variables. Amb Almada, l'Atlético no només guanya creativitat a tres quarts de camp, sinó també futur i projecció internacional. A més, el vestidor recupera una figura argentina que, per tradició, sempre ha estat molt present al club.

El pla de Simeone

Diego Simeone no amaga el seu desig de rejovenir i modernitzar l'equip sense perdre la seva competitivitat. La idea és tenir més recursos ofensius, amb jugadors capaços de desbordar en l'u contra u i generar perill en estàtic, quelcom que ha faltat en moltes fases de l'última temporada.

El club ja ha fet un pas amb Almada, i vol seguir reforçant la plantilla. Tanmateix, sap que les sortides són igual d'importants que les arribades. És en aquest equilibri on sorgeix la figura de Lino com a clau estratègica.

Un nom que guanya força

En les últimes hores ha sorgit un nou nom que ha encaixat a la perfecció en els plans de Simeone i que podria ser el veritable objectiu de l'Atlético si es concreta la venda de Samu Lino. Es tracta de Johan Bakayoko, jove extrem belga del PSV Eindhoven, que ha enlluernat aquesta temporada a l'Eredivisie amb la seva verticalitat, regat i capacitat per jugar per ambdues bandes.

El jugador de 21 anys té contracte fins al 2026, però estaria disposat a fer el salt a una lliga més exigent, i l'Atlético veu en ell un perfil del gust del Cholo. Si finalment es concreta la sortida de Lino, Bakayoko podria vestir de matalasser. Una aposta de futur que encaixaria perfectament en el nou projecte ofensiu de l'Atlético.