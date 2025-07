L'Oviedo vol un ex del Getafe i del València: Paunovic dona l'OK

El retorn del Real Oviedo a l’elit del futbol espanyol, 25 anys després de la seva última aparició a Primera Divisió, ha transformat l’atmosfera del club i el seu entorn. Hi ha il·lusió, ambició i, sobretot, una sensació que l’entitat no vol que aquest ascens sigui només una anècdota, sinó el primer pas per consolidar-se a la màxima categoria. Amb el suport del Grupo Pachuca i una afició bolcada, els carbayons volen construir un projecte que no només competeixi, sinó que aspiri a deixar empremta a LALIGA EA SPORTS.

La medul·lar, prioritat absoluta

El moviment al mercat de fitxatges ha estat intens des de l’ascens. Després de les incorporacions de Brandon Domingues i la compra en propietat d’Ilyas Chaira, el club carbayó busca ara reforçar el centre del camp, una posició clau per a Veljko Paunovic. El tècnic serbi té clar el perfil de futbolista que necessita i, segons La Nueva España, ha assenyalat directament Nemanja Maksimovic, a qui coneix des de fa anys i amb qui va compartir èxit a la selecció sub-20 de Sèrbia.

La història entre tots dos no és casual. Maksimovic va ser decisiu en aquell Mundial Sub-20 de 2015, marcant el gol de la victòria davant Brasil i regalant a Paunovic un dels seus majors èxits com a entrenador. Ara, el tècnic de l’Oviedo aposta de nou per aquest vincle, convençut que el migcampista serbi pot aportar la jerarquia i l’experiència necessàries per fer un salt de qualitat a la medul·lar.

| Marca

Experiència i solvència: el perfil de Maksimovic

Maksimovic, de 29 anys, ha acumulat una valuosa experiència al futbol espanyol. Després d’una etapa breu al València, on no va aconseguir consolidar-se, es va convertir en un referent del Getafe, jugant sis temporades i sent peça clau per a tècnics com José Bordalás. El seu perfil encaixa a la perfecció amb el que busca Paunovic: capacitat física, ordre tàctic, desplegament i arribada des de la segona línia.

En la seva última etapa al Panathinaikos grec, el migcampista ha mantingut regularitat, disputant més de 20 partits en l’última campanya. Tanmateix, el seu rol ha estat menys protagonista que a Espanya, cosa que obre la porta a un possible retorn a una lliga que coneix bé i on el seu rendiment sempre va ser destacat. El gran obstacle és el seu contracte amb el club grec, que finalitza el 2027 i converteix l’operació en una negociació complexa.

El pla de l’Oviedo: combinar joventut, experiència i ambició

El Real Oviedo no ha amagat la seva intenció de reforçar totes les línies per competir en el seu retorn a Primera. Amb la possible arribada de Salomón Rondón com a punta de llança i l’aposta per Brandon Domingues a la mitjapunta, la directiva sap que el salt qualitatiu passa per apuntalar el centre del camp amb un jugador del perfil de Maksimovic. Actualment, només Sibo, De la Hoz i, previsiblement, Colombatto (que renovarà la seva cessió) tenen contracte, cosa que deixa clar el marge de millora a la plantilla.

El fitxatge del serbi aportaria quelcom que avui l’equip no té: un migcampista amb capacitat per gestionar els temps, sostenir l’equip en moments de dificultat i oferir solucions en ambdós perfils del migcentre. A més, la seva experiència en partits de màxima exigència podria ser clau en una temporada en què la permanència es vendrà molt cara.

La direcció esportiva treballa sense descans per desbloquejar l’operació, sabent que Maksimovic no és només un desig de l’entrenador, sinó una petició prioritària per reforçar l’estructura de l’equip. Mentrestant, el club segueix pendent d’altres renovacions i fitxatges, amb noms com Santi Cazorla i Veljko Paunovic a la llista de tasques immediates.