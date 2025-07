Adrián Sánchez confirma tota la veritat sobre el cas Nico Williams: 'Félix Tainta...'

per Iker Silvosa

La situació al voltant del futur de Nico Williams manté en suspens tota la comunitat futbolística. Mentre la rumorologia sobre un possible fitxatge estrella pel Barça segueix guanyant força, noves informacions revelen els entrellats i pressions que es viuen entre bambolines. L'interès dels grans equips per reforçar les seves plantilles és un fenomen habitual cada estiu, però poques vegades s'observa un joc d'influències tan intens com l'actual.

El paper de Félix Tainta en les negociacions: més enllà d'un simple representant

El cas Nico Williams ha saltat a la palestra arran de les darreres declaracions d'Adrián Sánchez al programa Más Que Pelotas, on ha posat el focus en la figura de Félix Tainta. Tainta no és només l'agent de Nico Williams, sinó que presumptament també juga un paper fonamental en la majoria de les operacions relacionades amb l'Athletic Club. De fet, segons les paraules d'Adrián Sánchez, Tainta intervé o té interessos en prop del 85 % dels moviments del club bilbaí, cosa que li atorga una posició privilegiada però també exposada a les crítiques i pressions. Tot això, presumptament.

En les darreres hores, el mateix Tainta hauria mogut fitxa davant la por de perdre influència dins del seu “coto privat de caça” a San Mamés. El representant s'hauria sentit pressionat tant pel mateix Athletic Club, que no veu amb bons ulls el possible adeu de la seva estrella, com pels interessos creuats de Barça i jugador. Aquesta situació ha generat un clima de tensió, on qualsevol pas en fals pot condicionar el futur de diversos actors del mercat.

Por a quedar-se fora: els dubtes de Nico Williams i l'experiència recent al Barça

Les notícies que han circulat als mitjans esportius apunten a una petita frenada en el fitxatge de Nico Williams pel Barça. Tot i que la voluntat del club català és ferma i les negociacions segueixen avançant, existeixen certs temors per part de l'entorn del futbolista. Un dels principals és el risc real de quedar-se sense fitxa en cas d'arribar al Camp Nou, cosa que ja ha estat a punt de passar aquest mateix curs amb jugadors com Dani Olmo o Pau Víctor, que van veure perillar la seva inscripció per problemes de límit salarial.

Aquesta incertesa no ha passat desapercebuda per a Nico Williams, qui, malgrat l'optimisme que regna a la direcció esportiva blaugrana, encara no té totes les garanties desitjades. O això és el que asseguraven pràcticament tots els mitjans esportius en la jornada d'ahir.

Tanmateix, Adrián Sánchez ha tallat d'arrel aquest argument, titllant-lo d'artifici per part de Félix Tainta en sentir-se pressionat per l'Athletic. "El Barça pot pagar la clàusula, però no li garantirà a Nico la inscripció. El Barça ja va parlar d'això amb el Barça i Nico i Félix ho van acceptar", assegurava el presentador de Más Que Pelotas.

Sigui com sigui, tot apunta que, malgrat aquest petit sotrac, l'arribada de Nico Williams al Barça segueix vent en popa. Alguns periodistes afirmen que l'entitat catalana pagarà la clàusula del petit dels germans Williams aquesta mateixa setmana.