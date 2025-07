El Màlaga, favorit: També el volen l'Sporting de Gijón, el Dépor, el Valladolid i el Cadis

per Iker Silvosa

A la Costa del Sol, l'afició es manté atenta a cada moviment del club, mentre el mercat de fitxatges comença a agafar temperatura. Aquest estiu, el Màlaga torna a situar-se al centre de totes les mirades. L'entitat de Martiricos, després d'una campanya plena d'alts i baixos, afronta setmanes decisives en la configuració d'una plantilla que busca tornar a il·lusionar La Rosaleda.

El tancament de temporada ha comportat una profunda remodelació al vestidor blanquiblau. El club, fidel a la tradició del 30 de juny, ha confirmat la sortida de diversos jugadors, entre ells Roko Baturina, Kevin Medina, Manu Molina, Dioni, Yanis Rahmani i el jove Antoñito Cordero. Sis futbolistes que, per diferents motius, no continuaran defensant la samarreta del Màlaga la pròxima campanya.

Destaca el cas de Rahmani, el rendiment del qual no ha complert les expectatives després d'arribar amb el cartell de fitxatge il·lusionant. Tampoc Baturina, que només va signar tres gols en tota la temporada. Aquestes sortides deixen espai per a noves incorporacions i, sobretot, per a un fitxatge que pot canviar la cara al projecte: el retorn de Joaquín Muñoz.

El retorn més esperat: Joaquín Muñoz, objectiu prioritari

La direcció esportiva malaguista, liderada per Loren Juarros, ja ha mogut fitxa de manera decidida, tal com han apuntat des de diversos portals esportius. L'extrem Joaquín Muñoz, malagueny de naixement i amb passat al club, és la prioritat absoluta per reforçar l'atac. Després de finalitzar contracte amb l'Huesca, el futbolista es troba lliure i el seu desig, segons ha transcendit, és tornar a casa.

Al club són optimistes, ja que l'oferta sobre la taula satisfà tant les expectatives econòmiques com l'estabilitat que busca el futbolista. L'acord podria tancar-se aviat i convertir Joaquín Muñoz en el primer fitxatge de l'estiu, just a temps per a l'inici de la pretemporada el 7 de juliol.

La competència s'intensifica: Sporting, Depor, Valladolid i Cádiz no perden la pista

Però el Màlaga no està sol en la cursa. El nom de Joaquín Muñoz figura a les agendes de diversos clubs amb història al futbol espanyol. Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña, Valladolid i Cádiz han mostrat interès en l'extrem, conscients que el seu perfil pot marcar diferències la pròxima campanya de LaLiga Hypermotion. Malgrat la competència, l'avantatge del Màlaga rau en el factor emocional: el jugador prioritza tornar a la seva terra, un desig que ha comunicat al seu entorn més proper.

Joaquín Muñoz arriba a la maduresa futbolística als 26 anys. Els seus números a l'última temporada a l'Huesca —set gols i tres assistències en 35 partits— demostren la seva capacitat per desequilibrar a la banda. El cos tècnic, encapçalat per Sergio Pellicer, veu en ell l'hereu natural de l'11 després de la sortida de Kevin Medina. Muñoz ja coneix la casa i el vestidor, un punt a favor per accelerar la seva adaptació. La plantilla malaguista, en plena reconstrucció, necessita referents capaços d'aportar velocitat, desequilibri i gol. El club confia que la seva arribada impulsi la competitivitat interna i torni la il·lusió a una afició exigent