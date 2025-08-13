Osasuna busca venjança: Alessio Lisci vol robar-li a l'Athletic un futbolista top

La rivalitat entre Osasuna i l'Athletic torna a escena per la via dels despatxos. Les relacions fa anys que estan tenses des que es van trencar arran de captacions a Tajonar. Aquest estiu s'hi ha afegit un capítol extra amb la sortida del lateral Jesús Areso, i que els navarresos van lluitar fins al final.
El pla de Lisci: defensa de tres i lideratge per a un vestidor jove
Alessio Lisci, nomenat al juny, vol una línia de tres centrals amb experiència a tots dos perfils, ideal per accelerar l'adaptació d'un grup amb molts jugadors del planter.
Aquest full de ruta coincideix amb la conjuntura de l'Athletic, que afronta l'inici de lliga amb contratemps en defensa. Yeray Álvarez està suspès de manera provisional per un positiu i Unai Egiluz acaba de passar pel quiròfan per una ruptura del lligament encreuat. L'opció de recuperar un líder veterà guanya força en aquest context, mentre a Bilbao ultimen el retorn de Aymeric Laporte.
L'objectiu té nom i encaixa a la defensa de tres de Lisci
La diana vermella és un campió europeu de Pamplona, lliure des del juliol després de tancar etapa al Metropolitano. El club ja ha establert contactes per a la seva arribada i l'operació no requeriria traspàs, un avantatge crucial en el límit salarial. La cursa no és en solitari: a Bilbao estudien la possibilitat i segueixen atents a la seva situació per sumar fons d'armari a la defensa. S'atrevirà Osasuna a tancar-lo tot i la pugna de l'Athletic?
Cèsar Azpilicueta, lliure des de l'1 de juliol i amb números vigents
L'esportista és Cèsar Azpilicueta, navarrès, polivalent i amb jerarquia. Va finalitzar contracte el 30 de juny i busca projecte per al seu darrer gran repte. Segons va informar @MatteMoretto a X, Osasuna ha iniciat contactes per al seu retorn. L'interès de l'Athletic és sobre la taula des de mitjans de juliol.
La 2024/25 va disputar 20 partits i gairebé 1.200 minuts amb l'Atlètic, cosa que demostra que arriba amb ritme competitiu. A més, el seu valor estimat amb data de juny era d'1,5 milions.
La pugna amb l'Athletic: context, necessitats i missatge a l'afició
El conjunt bilbaí ha patit una seqüència de cops al darrere en plena pretemporada i valora afegir veterania mentre tanca l'operació Laporte. La sortida d'Areso des de Pamplona, a més, va reactivar el malestar a Navarra i explica la càrrega simbòlica que tindria el retorn del capità que va marxar a França fa quinze anys.
A El Sadar ho interpreten com a triple premi: reforç immediat per al sistema de Lisci, impacte emocional a la graderia i un gest de força en un tauler històricament dominat per Lezama. La decisió final dependrà d'encaixar salari, rol i calendari, però l'encaix futbolístic és clar. Azpilicueta aporta lectura tàctica, sortida neta i una fiabilitat que sosté partits tancats.