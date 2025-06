L'OM vol un jugador top del Celta: resposta contundent, clàusula o res

La temporada 2024/2025 ha servit perquè diversos noms propis del futbol espanyol facin un pas endavant. Un d'ells ha estat sens dubte el d'un defensor reconvertit en comodí d'atac, que no només ha elevat el seu nivell, sinó que ha estat clau perquè el seu equip torni a Europa. Aquest rendiment, com era d'esperar, ha despertat l'interès de diversos clubs del continent.

El Celta de Vigo ha tancat una de les seves millors campanyes recents: classificació per a l'Europa League, joc atractiu amb el segell de Claudio Giráldez i protagonisme creixent de diversos futbolistes espanyols. Entre ells, un dels que més ha brillat ha estat Óscar Mingueza. El català, que va arribar fa dos anys procedent del Barça, ha signat la seva millor temporada com a professional, sumant 4 gols i 6 assistències en 34 partits de LaLiga.

La seva evolució ha estat notable. De defensa central a lateral dret i, en molts trams del curs, fins i tot com a interior ofensiu. Sota les ordres de Giráldez, Mingueza ha trobat llibertat, protagonisme i, sobretot, continuïtat. Aquest paper l'ha portat a més a entrar de manera regular a les convocatòries de Luis de la Fuente amb la selecció espanyola, consolidant-se com una de les alternatives més polivalents de la rereguarda nacional.

| RC Celta

El Marsella insisteix, però el Celta no cedeix

Enmig d'aquest gran moment esportiu, ha sorgit una proposta temptadora des de França. Tal com apunten des del AS, el Olympique de Marsella ha posat els ulls en Mingueza i el vol per reforçar el projecte liderat per Roberto De Zerbi. L'interès de l'OM és real, però a dia d'avui el club gal no està disposat a pagar la clàusula de 20 milions d'euros que exigeix el Celta. Tot i així, les converses entre ambdues parts seguiran obertes.

El president del Marsella, Pablo Longoria, està decidit a construir una plantilla competitiva i veu en Mingueza una peça ideal per a la seva defensa de tres centrals o fins i tot com a carriler. L'as del conjunt francès no és només esportiu: jugar la Champions League i oferir un salari elevat són els seus principals arguments.

Un mercat obert i més pretendents a l'ombra

El Marsella no és l'únic que ha preguntat pel defensa català. Segons la mateixa font anteriorment esmentada, equips de la Bundesliga també han mostrat interès, sabedors que Mingueza entra en el seu darrer any de contracte. Aquesta situació obre un doble escenari: si el Celta no aconsegueix renovar-lo, el jugador podria marxar lliure al gener de 2026. Tot i això, a Balaídos mantenen una postura ferma: només sortirà si s'abona la seva clàusula.

Cal recordar que, en cas de traspàs, el Celta només percebria el 50 % de l'operació, ja que el FC Barcelona conserva l'altra meitat dels drets. Això complica encara més la negociació, ja que els gallecs haurien de trobar un preu realment alt perquè la venda resultés beneficiosa.