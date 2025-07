L'Olympique de Lió vol endur-se una altra futbolista del Barça Femení

En l'univers del futbol femení europeu, els canvis de cicle solen arribar acompanyats de grans moviments al mercat. Equips històrics, pressionats per l'ambició i el pes del seu palmarès, busquen reinventar-se per tornar al cim. I quan una entitat com l'Olympique de Lyon —ara OL Lyonnes— decideix revolucionar la seva estructura, tot Europa conté la respiració. L'aposta de la direcció esportiva francesa aquesta temporada deixa clar que no hi haurà mitges tintes en l'objectiu de recuperar el tron continental.

L'aterratge de Jonatan Giráldez a la banqueta del Lyon ha marcat un abans i un després per a la secció femenina del club francès. El tècnic català, que va aconseguir amb el Barça Femení una era daurada plena de títols i rècords, ha estat la peça clau per iniciar la transformació més ambiciosa del Lyon en l'última dècada. No només ha arribat un nou entrenador, sinó també una nova identitat, estrenant el nom d'OL Lyonnes, amb nou escut, i abraçant un projecte milionari amb la mirada posada a la Champions League.

El suport financer del club ha permès dur a terme una autèntica revolució a la plantilla. Ja són vuit els fitxatges anunciats en aquest mercat d'estiu, una xifra que no té precedents recents en el futbol femení francès. Entre els noms propis, destaca l'aposta pel talent jove, l'experiència internacional i, sobretot, la incorporació de jugadores que ja han estat clau en altres grans d'Europa.

Vuit reforços de primer nivell i l'objectiu de fer un cop sobre la taula a Europa

El fitxatge de Teagan Micah com a vuitena incorporació de l'OL Lyonnes és només l'últim senyal d'una política agressiva als despatxos. Abans de la portera australiana, el club ja havia presentat l'alemanya Jule Brand, la golejadora Marie-Antoinette Katoto, i la migcampista Ingrid Syrstad Engen, procedent directament del Barça Femení, un dels moviments que més expectació ha generat les últimes setmanes.

La llista de reforços es completa amb la internacional Ashley Lawrence —que arriba del Chelsea després de brillar al PSG—, la prometedora Lily Yohannes, la migcampista Sofia Bekhaled i la noruega Elida Kolbjørnsen. Una barreja de joventut, experiència i, sobretot, fam de títols per tornar a posar l'OL Lyonnes al cim d'Europa. El club francès no només busca fitxatges mediàtics, sinó futbolistes capaces d'entendre l'estil que Giráldez va implantar a Barcelona: pressió alta, possessió i transicions ràpides.

El Lyon apunta al Barça Femení per tancar el seu projecte: noves negociacions en marxa

Segons alguns rotatius suecs, la directiva de l'OL Lyonnes estaria treballant en una nova incorporació que podria suposar un altre cop dur per al Barça Femení. Després de la sortida d'Engen i amb l'entrenador espanyol com a gran valedor, el club francès manté converses avançades per convèncer Fridolina Rolfo. Cal recordar que ha rescindit el seu contracte amb el Barça fa tot just un parell de setmanes i que, per tant, és agent lliure.

Aquesta operació no només suposaria un retrobament per a diverses futbolistes que ja han compartit vestidor en el passat, sinó que consolidaria el Lyon com a destí favorit per a les grans estrelles que busquen un nou repte després de conquerir-ho tot a Barcelona. La presència de Giráldez i la confiança mostrada pel club són arguments de pes per seduir futbolistes de talla mundial, en un estiu que pot ser clau per al futur d'ambdós equips.

L'objectiu de l'OL Lyonnes és clar: recuperar la corona continental que se li resisteix des de la temporada 2021-22, quan precisament van derrotar el Barça de Jonatan Giráldez a la final. El creixement del futbol femení europeu ha elevat el nivell d'exigència i la Premier League, amb el seu poder econòmic, amenaça l'hegemonia francesa. Per això, l'aposta del Lyon és total i vol enviar un missatge rotund: el club no només vol competir, sinó tornar a manar a Europa.