El Reial Betis rep un NO després de fer una oferta: Pellegrini preocupat

El mercat de fitxatges d'estiu sempre porta sorpreses inesperades. En plena pretemporada, els equips ajusten les seves plantilles amb precisió quirúrgica. El Real Betis, sota la direcció de Manuel Pellegrini, afronta desafiaments a la seva línia ofensiva. La necessitat de profunditat a l'atac es fa evident. Les lesions i el calendari exigent marquen el ritme.

Pellegrini observa amb atenció cada moviment. L'Enginyer busca peces que encaixin en el seu esquema tàctic. L'afició verd-i-blanca espera reforços que il·lusionin. El Benito Villamarín anhela gols i victòries. En aquest context, les negociacions s'intensifiquen. Cada oferta enviada genera expectativa. Però no totes reben respostes positives.

Negociacions estancades pel jove talent espanyol

El Leeds United ha respost amb fermesa a la proposta del Betis. L'oferta consistia en una cessió amb opció de compra per Mateo Joseph. El club anglès va rebutjar la idea de seguida. Insisteixen que el davanter no està disponible aquest estiu. Aquesta decisió arriba després de l'ascens del Leeds a la Premier League.

| Google Imagenes, XCatalunya

L'equip d'Elland Road prioritza una davantera robusta per evitar descensos. Joseph forma part clau dels seus plans. El Betis ja va intentar el seu fitxatge el gener passat. Va oferir aleshores uns 13,4 milions d'euros. Aquella proposta també va ser denegada. Ara, la situació es repeteix el juliol de 2025. El Leeds compta amb atacants com Joel Piroe i Patrick Bamford. A més, han incorporat Lukas Nmecha recentment. Joe Gelhardt podria sortir, però busquen més reforços. Joseph, amb contracte fins al 2028, dona avantatge al Leeds a les negociacions.

Pellegrini mostra preocupació per aquesta negativa. El tècnic xilè valora la versatilitat del jugador. Joseph podria complementar Cedric Bakambu i el Cucho Hernández. La seva arribada aportaria frescor a l'atac bètic. El Betis veu en ell un perfil ideal per a rotacions. Tanmateix, el rebuig obliga a replantejar estratègies. Les converses podrien continuar si pugen l'aposta.

Però el Leeds manté una postura inflexible. Joseph, per la seva banda, veu amb bons ulls tornar a Espanya. El davanter espanyol busca minuts regulars en una lliga competitiva.

Rendiment recent i valor de mercat de l'ariet

Mateo Joseph destaca pel seu potencial en el futbol anglès. A la temporada 2024/2025, va jugar 39 partits a Championship. Va anotar tres gols i va donar quatre assistències. Va sumar 1.270 minuts a la lliga. A FA Cup, va disputar dos enfrontaments amb 180 minuts. No va participar a EFL Cup. Va totalitzar 41 aparicions i 1.450 minuts. El seu valor de mercat és de 3,5 milions d'euros. Transfermarkt va actualitzar aquesta xifra el maig de 2025. Joseph fa 180 centímetres i prefereix el peu dret. Internacional sub-21 amb Espanya, mostra maduresa tot i els seus 21 anys.

Les seves debilitats rauen en l'experiència a l'elit. Però les seves fortaleses el converteixen en una aposta segura. Per al Betis, representaria un reforç amb projecció europea. Pellegrini podria modelar-lo en el seu 4-2-3-1 habitual. Allà, competiria pel lloc de nou pur.

Moviments alternatius a l'atac verd-i-blanc

El Betis no atura la seva activitat al mercat. Recentment, han fitxat Gonzalo Petit del Nacional uruguaià. Han pagat sis milions més variables pel 85% del seu traspàs. Petit arriba com a inversió de futur. Podria debutar si no tanquen un altre davanter. Altrament, sortiria cedit a LaLiga. Aquesta incorporació alleuja una mica la pressió. Però Pellegrini insisteix en un ariet experimentat. Altres opcions inclouen migcampistes com Ghilardi. El club busca equilibri a totes les línies.

La pretemporada avança amb partits clau al davant. El Betis s'enfronta a rivals europeus en amistosos. Pellegrini prova alineacions probables. Bakambu lideraria l'atac inicial. Hernández aportaria des de la banda. Sense Joseph, exploren alternatives com Uche del Getafe. No hi ha lesions greus reportades fins ara. Però les sancions podrien alterar els plans. El tècnic xilè emfatitza l'adaptació ràpida dels nous fitxatges.