L'Atlètic de Madrid s'interposa en els plans del Cadis: Efecte papallona

En el futbol, cada decisió de mercat pot desencadenar una reacció en cadena inesperada. El Cádiz CF afronta l'inici de la pretemporada 2025-2026 amb la porteria en el punt de mira, en un context on l'estabilitat sota pals continua sense estar garantida. Tot i haver aconseguit la salvació en l'última campanya, els responsables esportius treballen contrarellotge per definir el futur d'una demarcació que podria provocar moviments tant en el primer equip com en el filial groc.

La direcció esportiva del Cádiz ha decidit mantenir la calma i confiar en la recuperació de David Gil, que fins ara ha estat el porter titular. Juan Cala, director esportiu, ha confirmat que el porter estarà disponible quan comenci LaLiga, tot i que el seu procés de rehabilitació se segueix molt de prop.

Mentrestant, la pretemporada ha servit per donar minuts i confiança a les alternatives disponibles a la plantilla: Víctor Aznar, titular en els dos primers partits de preparació, i Fer Pérez, que ha arribat aquest estiu per reforçar el filial i que va disputar la segona part tant en el primer com en el segon amistós.

El cas de José Antonio Caro afegeix una altra capa de complexitat. Caro, fitxat amb grans expectatives, va perdre la titularitat després d'una dura derrota en la jornada inaugural de la 24/25 i amb prou feines ha tingut oportunitats des de llavors. Tanmateix, la lesió de Gil en la recta final del curs passat li va tornar a obrir la porta de la titularitat. El seu futur continua a l'aire i a Cádiz no descarten la seva sortida si arriba una oferta convincent.

L'interès de l'Atlético de Madrid per Víctor Aznar revoluciona l'estiu

El nom propi d'aquest mercat a la porteria gaditana és el de Víctor Aznar. El jove porter del Cádiz B ha cridat l'atenció de l'Atlético de Madrid pel seu filial, segons va revelar el periodista Ángel García, conegut com a Cazurreando. Amb tot, el futur d'Aznar depèn en bona part dels moviments que es produeixin a la primera plantilla del Cádiz. El club valora la possibilitat de donar-li un rol més protagonista si Caro acaba marxant, però, si no es produeix aquesta baixa, l'opció d'anar a l'Atlético B guanya força.

L'Atlético, per la seva banda, busca reforçar la porteria del seu filial amb un perfil de garanties, després de les sortides de diverses joves promeses a altres equips de Primera Federació. L'operació, tot i que en aparença secundària, podria tenir un impacte notable en la planificació estiuenca d'ambdós clubs. Ara com ara aquesta operació es percep cada cop més lluny, sobretot després que hagi arribat Mario de Luis a Cerro del Espino.

L'estratègia del Cádiz davant la pressió del mercat i la importància d'encertar

El Cádiz s'enfronta a un dilema complex: apostar per la continuïtat de Gil i Caro al primer equip o donar pas a la saba nova que arriba des del filial. L'aposta per Víctor Aznar seria, en qualsevol cas, una decisió valenta i arriscada, que suposaria un canvi en la política de confiança cap a la pedrera.

Mentrestant, el club continua pendent que el mercat de fitxatges propiciï alguna oferta pels seus porters, cosa que obriria la porta a nous moviments. El cos tècnic vol resoldre com més aviat millor la composició final de la porteria per evitar ensurts d'última hora, especialment en un estiu on la competència pels porters joves s'ha disparat a tota LaLiga i la Primera Federació. Sembla evident que com a mínim un dels tres abandonarà la Tacita de Plata.