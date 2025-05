Oficial, primera venda del Reial Betis: 1,2 milions d'euros, Pellegrini no el volia

A Heliòpolis ja es respira ambient de mercat. Amb la temporada finalitzant i els moviments de despatxos en plena ebullició, el Real Betis fa el primer pas en la seva fulla de ruta per a la campanya 2025/26. Tot i que el mercat de fitxatges encara no ha obert oficialment, els verd-i-blancs no han volgut esperar i han segellat la seva primera operació de sortida, una maniobra que revela molt sobre la nova estratègia del club.

L'operació no ha sorprès els aficionats més atents, que ja intuïen canvis importants en una plantilla que necessita aire fresc després d'un curs exigent. El context financer i esportiu exigeix decisions ràpides i eficaces, i el Betis sembla decidit a aprofitar cada oportunitat que es presenta.

El primer moviment ha estat una venda estratègica que ajuda a sanejar els comptes i a clarificar el futur d'alguns futbolistes que no entren en els plans del tècnic xilè. El missatge és clar: només compten aquells jugadors alineats amb la visió i exigències del cos tècnic i del club. Bé, el cert és que Manu Fajardo no ha hagut ni tan sols de moure un dit perquè es tanqués aquesta sortida.

| Real Betis

Els detalls de la venda: clàusula, xifra i projecció econòmica

Segons s'ha conegut en les últimes hores, el Betis ha tancat la venda de Juanmi Jiménez, un dels jugadors que menys protagonisme ha tingut en l'últim any. El traspàs es produeix per una quantitat propera als 1,2 milions d'euros, un ingrés rellevant per a les arques bètics en un context on cada euro compta.

L'operació s'havia pactat al gener, en forma de cessió amb una clàusula de compra obligatòria en cas que el club de destinació, el Getafe, assegurés la seva permanència en la màxima categoria. En consumar-se aquest objectiu el passat diumenge amb el triomf blau a Son Moix, la venda s'ha fet efectiva de manera immediata, segellant l'adeu definitiu d'un futbolista que, malgrat la seva experiència, no havia acabat d'encaixar en els esquemes de Pellegrini abans de marxar-se a l'hivern.

Aquest tipus d'acords reflecteixen una tendència cada vegada més comuna en el futbol espanyol, on les cessions amb opció o clàusula de compra permeten als clubs gestionar riscos i assegurar-se ingressos futurs en funció del rendiment esportiu dels jugadors i els seus nous equips.

| @getafecf

El futbolista, que tenia contracte fins al 2026, no ha aconseguit recuperar la seva millor versió en els últims anys. El seu pas per equips com l'Al-Riyadh saudita o el Cadis no va acabar de convèncer, i a Getafe tampoc ha aconseguit consolidar-se com a titular en els plans de Bordalás. De fet, els seus números en la segona volta de la temporada han estat discrets, cosa que evidencia que l'operació és beneficiosa tant per al Betis com per al propi jugador, que buscarà al Coliseum una oportunitat per rellançar la seva carrera.

Per al club sevillà, aquest ingrés suposa una injecció econòmica que pot ser clau a l'hora d'abordar noves incorporacions o renovar peces clau de la plantilla. A més, la venda allibera espai en una plantilla que haurà de reforçar-se especialment en atac i en les posicions on s'esperen més moviments durant l'estiu.