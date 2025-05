Sorpresa, Paco González parla: El seu candidat per a la Pilota d'Or no és Lamine Yamal

per Iker Silvosa

La temporada 2024/25 ha estat testimoni d'un FC Barcelona revitalitzat sota la direcció de Hansi Flick. Amb un estil de joc ofensiu i dinàmic, l'equip ha conquerit tres títols: LaLiga, la Copa del Rei i la Supercopa d'Espanya. Aquest èxit col·lectiu ha estat impulsat per actuacions estel·lars de joves talents com Lamine Yamal i figures consolidades com Raphinha.

Lamine Yamal, amb tan sols 17 anys, ha enlluernat el món del futbol. La seva habilitat per desequilibrar en l'un contra un, visió de joc i maduresa al camp l'han convertit en una peça clau de l'esquema de Flick. Per la seva banda, Raphinha ha tingut una temporada excepcional, registrant 32 gols i 22 assistències en 54 partits, sent el màxim golejador de la Champions League amb 13 gols.

Paco González i el seu inesperat candidat a la Pilota d'Or

En una recent emissió de "El Tertulión" de Tiempo de Juego, el periodista Paco González va sorprendre en revelar el seu favorit per a la Pilota d'Or. Contrari a l'opinió popular que posiciona Lamine Yamal com a principal candidat, González va assenyalar Kylian Mbappé com la seva elecció. Va argumentar que, malgrat la joventut i el talent de Lamine, Mbappé ha tingut una temporada destacada i podria consolidar la seva candidatura amb una bona actuació a la Nations League.

| FCB

González va comentar: "Per a mi està entre Mbappé, si fa una gran Nations League, pot guanyar la Bota d'Or... Ja té molt guanyat". Aquestes declaracions han generat debat en l'àmbit futbolístic, considerant l'impacte de Lamine Yamal en el ressorgiment del Barcelona.

Mbappé: estadístiques i èxits en la temporada

Kylian Mbappé ha tingut una temporada notable en el seu debut amb el Real Madrid. Amb 29 gols a LaLiga, s'ha assegurat el títol de Pichichi, superant Robert Lewandowski per quatre gols ara mateix. A més, està en la contesa per la Bota d'Or europea, competint estretament amb Viktor Gyökeres de l'Sporting de Portugal i Mohamed Salah del Liverpool.

Malgrat que el Real Madrid no va aconseguir títols aquesta temporada, més enllà de la Supercopa d'Europa, Mbappé ha estat una figura destacada, demostrant la seva capacitat golejadora i lideratge al camp. El seu rendiment en els últims partits ha estat impressionant, anotant vuit gols en els seus últims cinc partits.

La Nations League: un factor decisiu

La semifinal de la UEFA Nations League entre Espanya i França, programada per al 5 de juny a Stuttgart, podria ser determinant en la cursa per la Pilota d'Or. Una actuació destacada de Mbappé podria enfortir la seva candidatura, mentre que Lamine Yamal també té l'oportunitat de brillar en l'escenari internacional.

El rendiment de tots dos jugadors en aquest torneig serà observat de prop pels votants de la Pilota d'Or, ja que podria inclinar la balança a favor d'un o altre.