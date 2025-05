Florentino Pérez diu 'no' a un ex de l'Atlètic, humiliat: Es va oferir al Reial Madrid

El Real Madrid es troba en plena reestructuració de la seva defensa de cara a la temporada 2025/26. Amb Xabi Alonso al comandament, el club blanc busca reforçar la seva defensa després d'una campanya en què Ferland Mendy i Fran García no van complir amb les expectatives al lateral esquerre. Però també hi ha hagut mancances en les altres demarcacions de la defensa.

L'arribada del central Dean Huijsen i el fitxatge imminent de Trent Alexander-Arnold per al lateral dret són passos significatius en aquesta renovació. No obstant això, l'atenció ara se centra en el lateral esquerre, on Álvaro Carreras emergeix com l'objectiu principal. Però també estan sonant altres opcions.

Álvaro Carreras: retorn a casa i aposta de futur

Álvaro Carreras, lateral esquerre de 22 anys del Benfica, és el favorit per ocupar el flanc esquerre de la defensa madridista. Format a les categories inferiors del Real Madrid, Carreras ha tingut un ascens notable en la seva carrera, destacant al Benfica per la seva projecció ofensiva i solidesa defensiva. El club blanc ja hauria assolit un acord verbal amb el jugador, qui signaria fins al 2030 amb un salari brut anual d'entre 8 i 9 milions d'euros, segons apunten alguns mitjans.

| Atlético de Madrid

Les negociacions amb el Benfica estan avançades, encara que el club portuguès es remet a la clàusula de rescissió de 50 milions d'euros. El Real Madrid busca reduir aquesta xifra, i encara que el Manchester United posseeix una opció de recompra, ha decidit no exercir-la, facilitant així l'operació.

Theo Hernández: oferiment rebutjat pel Real Madrid

Enmig de la recerca d'un lateral esquerre, Theo Hernández, actualment a l'AC Milan, es va oferir al Real Madrid. El francès, que ja va tenir un pas pel club blanc en la temporada 2017/18, no va aconseguir consolidar-se en el seu moment. Malgrat el seu bon rendiment a Itàlia, on ha estat una peça clau per al Milan, el Real Madrid ha decidit no considerar el seu retorn. El club prefereix apostar per Carreras, més jove i amb més projecció a llarg termini.

La seva arribada al Real Madrid fa vuit temporades ja va generar una pluja massiva de crítiques procedents de l'Atlético de Madrid, el seu club de formació. Per les categories inferiors colchoneres va estar durant 10 anys i fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip.

L'estratègia de Florentino Pérez: joventut i projecció

La decisió de Florentino Pérez de descartar Theo Hernández i centrar-se en Álvaro Carreras respon a una estratègia clara: rejovenir la plantilla i apostar per jugadors amb projecció. A més de Carreras, el club ha fitxat el central Dean Huijsen i està a prop de tancar la incorporació de Trent Alexander-Arnold. Aquestes operacions busquen enfortir la defensa i assegurar un futur competitiu per a l'equip.