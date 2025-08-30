Flick trenca el seu silenci sobre Fermín: 'He parlat amb ell i crec que...'

El futur de Fermín López és un dels grans focus de tensió al FC Barcelona durant l'última setmana. L'entrenador, Hansi Flick, és qui ha pres la paraula. S'espera des d'ahir un comunicat del futbolista, però en el moment de la redacció d'aquesta notícia no hi ha cap novetat. Només una publicació de Berta Gallardo, la seva parella, amb un missatge anunciant canvis.
En la roda de premsa d'aquest dissabte, celebrada a les 12:00, el tècnic alemany ha abordat directament la situació del jugador format a la Masia. Les seves declaracions han estat una barreja de cautela i optimisme, oferint una perspectiva clara sobre la seva postura enmig de la incertesa.
La conversa privada que tranquil·litza el barcelonisme
Hansi Flick ha confirmat que ha mantingut un diàleg directe amb el futbolista per conèixer de primera mà les seves sensacions. “He parlat amb ell i crec que seguirà”, va afirmar el preparador germànic, unes paraules que han estat rebudes com una alenada d'aire fresc per l'afició.
Tot i que no ha volgut revelar el contingut d'aquesta xerrada íntima, el missatge de l'entrenador és clar: compta amb Fermín pel seu projecte. El tècnic també ha expressat el seu desig que el mercat de fitxatges finalitzi aviat per acabar amb les especulacions. La seva tranquil·litat contrasta amb la tensió viscuda després de la suplència del jugador contra el LLevant.
La importància esportiva de Fermín en el model de Flick
Més enllà de les seves sensacions, l'entrenador ha insistit en el valor que el migcampista aporta a la seva plantilla. "Ha demostrat moltes vegades com és d'important per a nosaltres", ha recalcat Flick, subratllant l'impacte esportiu de l'andalús. Aquestes declaracions refermen la postura que l'àrea esportiva, amb Deco al capdavant, ha mantingut durant les negociacions.
L'staff tècnic valora la seva capacitat per arribar des de la segona línia i la seva intensitat, considerant-lo una peça que pot ajudar molt l'equip al llarg de la temporada.
Un negoci que condiciona la planificació culer
Malgrat la seva confiança, Hansi Flick s'ha mostrat conscient de la realitat del mercat actual. L'alemany ha reconegut que "és un negoci", però ràpidament ha marcat distàncies, assegurant que el seu únic focus és l'equip. Ha admès que hi ha altres persones al club que gestionen aquestes operacions i que saben millor els detalls de les negociacions amb clubs com el Chelsea o el Newcastle.
El periodista José Álvarez ha confirmat una oferta de 100 milions per part del Newcastle. Una oferta que, a més, implicaria un sou quatre vegades més gran que l'actual per al futbolista.
Les seves paraules reflecteixen la complexa dualitat que viu l'entitat. D'una banda, la necessitat de mantenir un bloc competitiu. I de l'altra, la temptació d'acceptar una oferta que solucionaria gran part de les urgències financeres del club heretades de Bartomeu. La decisió final segueix a l'aire.