L'Athletic Club de Bilbao assegura el fill d'un exjugador de la Reial Societat: Valverde dona l'OK

El projecte ha arrencat amb tracció i prepara un moviment quirúrgic per sostenir el ritme competitiu. L'objectiu és blindar una zona clau del camp sense alterar l'ecosistema del vestidor. La direcció esportiva actua amb sigil, alineada amb un calendari exigent i una identitat no negociable. La prioritat implica sumar energia, lectura i cames davant la tardor carregada de partits.
Un inici perfecte que exigeix més fons d'armari el setembre de 2025
L'Athletic d'Ernesto Valverde firma un inici immaculat a Lliga, amb sensacions sòlides i confiança creixent. El retorn a la Champions obliga a repartir càrregues sense perdre continuïtat en la pressió després de pèrdua.
La sala de màquines demana alternatives que permetin aguantar pics d'intensitat i gestionar lesions musculars. El cos tècnic vol un perfil complementari als centres neuràlgics amb impacte immediat.
El que busca Lezama per sostenir tres competicions
El fitxatge apunta a un migcampista mixt capaç d'abastar metres i filtrar la primera passada. Es valora un futbolista amb conducció vertical, bona orientació corporal i temple sota pressió. L'objectiu ideal fa al voltant d'1,83, domina ambdues cames i arriba a l'àrea des de la segona línia. Els seus primers minuts del curs ja inclouen un gol en una lliga professional exigent.
L'Athletic ha accelerat per Efe Korkut, migcampista de 19 anys que competeix a l'Stuttgart II. Nascut a Donostia, s'ha format a Alemanya i és internacional sub-19 amb Turquia, on ja va marcar amb la seva selecció. En aquest inici ha sumat protagonisme a la 3. Liga i manté contracte fins al 2026 amb una taxació propera als 400.000 euros.
El cognom Korkut torna a Euskadi, ara en clau bilbao
El fitxatge té una càrrega simbòlica inevitable per la trajectòria del seu pare, Tayfun Korkut. El turc va formar part d'aquella Real Sociedad que va lluitar la Lliga 2002-03 fins a la penúltima jornada. Aquella era va deixar empremta per la seva competitivitat i pel context emocional que va envoltar Gipuzkoa. Dues dècades després, el llinatge canvia de vorera i mira cap a San Mamés amb un altre rol.
Encaix tàctic i full de ruta immediata a San Mamés
Korkut ofereix lectura per ancorar en bloc mitjà i canvi de ritme per trencar línies. Pot conviure amb Vesga o Ruiz de Galarreta com a interior de suport, o saltar com a vuit dinàmic.
També aporta arribada per activar descàrregues de Sancet i les ruptures de Nico i Gorka Guruzeta. La seva adaptació podria passar per alternar entrenaments amb el primer equip i minuts controlats quan el calendari pressioni.
Competència, minuts i projecció competitiva
La presència de Prados, Jauregizar, Unai Gómez i Robert Navarro defineix un ecosistema amb rols clars. El nou migcampista arriba per sumar cames, no per desplaçar jerarquies consolidades des del primer dia. Valverde guanya una peça modelable que amplia variants davant rivals de pressió alta i transicions llargues. Si confirma el seu impacte, l'Athletic reforçarà la seva solidesa sense renunciar al vertigen característic d'aquest curs.