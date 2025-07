Oficial: El futbolista que el València declara transferible

El València travessa un estiu ple de canvis a tots els nivells, tant al terreny de joc com als despatxos. Després d'una temporada marcada per la irregularitat, el club de Mestalla ha decidit apostar fort per una renovació profunda de la seva plantilla. L'objectiu és clar: competir amb garanties en una Lliga cada cop més exigent i evitar els mals moments patits en anys anteriors. Mentre els nous fitxatges es fan esperar, les sortides s'han convertit en la tònica dominant en aquest inici de mercat.

L'afició valencianista ha vist com en les darreres setmanes s'han produït diverses baixes sensibles a la plantilla. Destaca la marxa de dos dels defenses amb més projecció del club, amb permís de César Tàrrega, la sortida del qual deixa l'equip pràcticament orfe de talent jove a la rereguarda. El primer a fer les maletes ha estat Cristhian Mosquera, traspassat a l'Arsenal per 15 milions d'euros. El seu rendiment, regularitat i joventut van cridar l'atenció de la Premier League, que no ha dubtat a fer-se amb els seus serveis per al proper curs.

No menys important ha estat la venda de Yarek Gasiorowski al PSV Eindhoven. El central, un dels futbolistes amb més marge de millora a la pedrera valencianista, continuarà la seva carrera a l'Eredivisie després de deixar a les arques de Mestalla prop de 10 milions d'euros. Dues operacions que, si bé alleugen la situació econòmica del club, suposen un repte majúscul per a la direcció esportiva, obligada a trobar substituts de garanties.

| Valencia CF

El cas Sergi Canós: de la il·lusió al desencant al València CF

Enmig d'aquest procés de reconstrucció, la situació de Sergi Canós resumeix a la perfecció el clima d'incertesa que envolta el València. L'arribada de Carlos Corberán a la banqueta va suposar un raig d'esperança per a alguns jugadors, però també un cop dur per a d'altres. L'extrem de Nules, fitxatge estrella l'estiu passat i símbol del valencianisme, ha estat declarat transferible després de no convèncer el nou tècnic durant la pretemporada.

Tot i haver anotat l'únic gol de l'equip en els dos primers amistosos, Canós sap que no entra als plans de l'entrenador. Des de fa uns dies, el futbolista s'entrena al marge del grup, segons El Desmarque, a l'espera de trobar una sortida que li permeti tornar a sentir-se important. Amb dos anys de contracte per davant i després d'una temporada marcada per les lesions i la manca de continuïtat, l'interior ha de decidir ara quin serà el seu pròxim destí.

Els moviments que completen la reestructuració a Mestalla

L'èxode a Mestalla no acaba aquí. Altres noms com Hugo González i Germán Valera també han abandonat el club a la recerca de minuts i estabilitat. El primer ha recal·lat al Celta Fortuna després de finalitzar contracte, mentre que Valera ha posat rumb a l'Elx, en una operació de baix cost. Per la seva banda, el jove central Iker Córdoba viurà una experiència a Segona Divisió, cedit al CD Mirandés per continuar creixent com a esportista.

El capítol de sortides el tanca Jaume Doménech, una de les llegendes de la porteria valencianista, que s'acomiada després d'una llarga trajectòria al club. El porter, de 34 anys, es troba ara sense equip i valora propostes per continuar la seva carrera professional.