Bones notícies per al Llevant: Operació en marxa per a un davanter de la Ligue 1

Després d'una temporada plena de reptes, el Levante torna a Primera Divisió amb la vista posada a consolidar la seva posició entre els grans del futbol espanyol. El club granota ha apostat per una planificació estratègica des de l'inici de l'estiu, reforçant posicions sensibles i buscant talent internacional per fer un salt de qualitat.

En aquest context, els moviments recents del mercat han situat el Levante al centre de l'atenció, especialment després de confirmar-se la imminent arribada d'un davanter procedent de la Ligue 1, fet que ha disparat la il·lusió entre l'afició.

La direcció esportiva, conscient de les exigències de la màxima categoria, no ha perdut el temps en aquest mercat estival. Fins ara, el Levante ha completat una sèrie d'incorporacions que demostren un enfocament clar: enfortir la línia defensiva i dotar de profunditat els laterals. Figures com Alan Matturro (Gènova), Matías Moreno (Fiorentina) o Jeremy Toljan (Sassuolo), tots ells especialistes en tasques defensives i amb experiència en lligues de primer nivell europeu, han aterrat al Ciutat de València amb la missió d'aportar solidesa i competitivitat.

A aquests noms s'hi sumen Jon Ander Olasagasti (Real Sociedad) i Kervin Arriaga (Partizan), que afegeixen polivalència i múscul al centre del camp, mentre que Manu Sánchez arriba cedit del RC Celta per cobrir el flanc esquerre de l'estructura. Destaca també la incorporació de Víctor García, procedent del CD Eldense per al costat dret, una aposta nacional que pot sorprendre per la seva regularitat i capacitat d'adaptació.

El fitxatge del davanter centreafricà, cop sobre la taula al mercat de fitxatges

Però el moviment que pot marcar la diferència a la parcel·la ofensiva està a punt de fer-se realitat. El Levante ultima els detalls per anunciar el fitxatge de Goduine Koyalipou. Es tracta d'un atacant amb passat a la Ligue 1, que destaca per la seva potència física, olfacte golejador i experiència en competicions internacionals.

El jugador ja es troba a València, fet que evidencia que l'acord és imminent i només falten els tràmits finals per a l'oficialització. El club desemborsarà una xifra propera als 500.000 euros per la cessió, amb opció de compra no obligatòria d'uns 5 quilos, fet que demostra l'aposta meditada però ambiciosa per part de la direcció esportiva granota. En la seva darrera etapa a França, aquest davanter va signar registres destacats: quatre gols en quinze partits a l'elit del futbol gal, després de brillar prèviament al CSKA Sofia amb quinze dianes en disset enfrontaments.

L'arribada d'aquest davanter centreafricà respon a una necessitat evident: el Levante necessitava un referent ofensiu capaç de desencallar partits igualats i aportar una opció diferent a l'àrea rival. Amb una alçada de 184 centímetres i experiència en diverses lligues europees, aquest atacant combina presència física, velocitat en transició i una capacitat innata per trobar espais en defenses tancades. A més, el seu bagatge internacional afegeix un plus de maduresa que pot resultar decisiu en escenaris de màxima exigència.

Julián Calero, entrenador del Levante, ha insistit en la importància d'equilibrar la plantilla i no descuidar el front d'atac: "Hem reforçat la part de darrere, ara toca potenciar l'ofensiva", assenyalava recentment als mitjans oficials del club. El fitxatge d'aquest davanter suposa el vuitè reforç de l'estiu i el primer amb perfil clarament ofensiu, completant així una plantilla més versàtil i competitiva.