Dues ofertes que té Ter Stegen: Joan Laporta vol que les accepti i se'n vagi del Barça

Marc-André ter Stegen torna a ser protagonista al mercat de fitxatges de l'estiu. El porter alemany, capità del FC Barcelona i una de les seves figures més representatives de l'última dècada, travessa una situació inèdita: per primera vegada des de la seva arribada el 2014, no parteix com a titular indiscutible

El tècnic Hansi Flick ja li ha comunicat que la seva aposta ferma per a la porteria és Joan Garcia, recentment fitxat de l'Espanyol. A això s'hi afegeix la voluntat del club de continuar amb Szczesny com a segona opció sota pals.

Galatasaray, un projecte ambiciós… però poc atractiu

El club turc ha estat el primer a moure's amb decisió. Ofereix a Ter Stegen un contracte d'alt nivell econòmic, amb la promesa de convertir-lo en un dels jugadors més ben pagats de la seva plantilla. A més, està disposat a pagar una petita compensació al Barça per tancar el fitxatge sense dilacions.

| YouTube

Tanmateix, Ter Stegen no n'està convençut. Tot i que agraeix l'interès, no el sedueix la idea de jugar a la lliga turca. El nivell competitiu, l'entorn mediàtic i les aspiracions esportives no acaben d'encaixar amb les seves expectatives en aquesta etapa de la seva carrera.

El Mònaco guanya pes en la cursa

L'AS Mònaco, per la seva banda, representa una opció més atractiva tant a nivell professional com personal. El club vol reforçar la seva porteria per fer un salt qualitatiu a la Ligue 1 i tornar a lluitar amb els grans de França. En aquest context, Ter Stegen encaixa perfectament com a líder sota pals.

| FC Barcelona

A més, el Mònaco està disposat a igualar les condicions econòmiques que el porter tenia al Barça, i a oferir-li un contracte llarg, amb continuïtat garantida. Per a l'alemany, la possibilitat de viure en un entorn estable i familiar podria ser determinant a l'hora de prendre una decisió.

El Barça no el retindrà

Des de la directiva del Barça, encapçalada per Joan Laporta i Deco, no s'oposaran a la seva sortida si arriba una proposta satisfactòria. Tot i que Ter Stegen ha estat un emblema del club, el seu elevat salari i la seva pèrdua de protagonisme converteixen la seva permanència en un problema estructural.

El club prefereix facilitar una sortida pactada que carregar amb una fitxa tan alta per a un jugador que ja no entra en els plans principals del cos tècnic. A més, alliberar el seu salari permetria reforçar altres àrees de la plantilla en aquesta etapa de reconstrucció.

Un desenllaç proper

Ter Stegen és conscient que el temps apressa. El mercat avança i cada dia que passa hi ha menys destins de primer nivell amb porteria disponible. El seu entorn ja treballa en valorar les propostes, i el mateix jugador vol prendre una decisió abans que avanci massa la pretemporada.

El Barça, mentrestant, espera amb calma. El relleu està preparat, i l'únic que falta és que el porter alemany faci el pas. Si ho fa, es tancarà una de les etapes més importants de la història recent del club, marcada per aturades impossibles, títols i lideratge silenciós.

Un adeu anunciat

Si finalment accepta alguna de les ofertes, Marc-André ter Stegen posarà fi a més d'una dècada al FC Barcelona. Serà una sortida sense polèmiques, però amb molta càrrega emocional. I encara que la porteria blaugrana tingui nou propietari, el seu llegat serà inesborrable.