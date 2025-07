Dos ofertas que tiene Ter Stegen: Joan Laporta quiere que acepte y se vaya del Barça

Marc-André ter Stegen vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes del verano. El guardameta alemán, capitán del FC Barcelona y una de sus figuras más representativas de la última década, atraviesa una situación inédita: por primera vez desde su llegada en 2014, no parte como titular indiscutible.

El técnico Hansi Flick ya le ha comunicado que su apuesta firme para la portería es Joan Garcia, recientemente fichado del Espanyol. A esto se suma la voluntad del club de seguir con Szczesny como segunda opción bajo palos.

Galatasaray, un proyecto ambicioso… pero poco atractivo

El club turco ha sido el primero en moverse con decisión. Ofrece a Ter Stegen un contrato de alto nivel económico, con la promesa de convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados de su plantilla. Además, está dispuesto a pagar una pequeña compensación al Barça para cerrar el fichaje sin dilaciones.

| YouTube

Sin embargo, Ter Stegen no está convencido. Aunque agradece el interés, no le seduce la idea de jugar en la liga turca. El nivel competitivo, el entorno mediático y las aspiraciones deportivas no terminan de cuadrar con sus expectativas en esta etapa de su carrera.

El Mónaco gana enteros en la carrera

El AS Mónaco, por su parte, representa una opción más atractiva tanto a nivel profesional como personal. El club quiere reforzar su portería para dar un salto cualitativo en la Ligue 1 y volver a pelear con los grandes de Francia. En ese contexto, Ter Stegen encaja perfectamente como líder bajo palos.

| FC Barcelona

Además, el Mónaco está dispuesto a igualar las condiciones económicas que el portero tenía en el Barça, y a ofrecerle un contrato largo, con continuidad garantizada. Para el alemán, la posibilidad de vivir en un entorno estable y familiar podría ser determinante a la hora de tomar una decisión.

El Barça no lo retendrá

Desde la directiva del Barça, encabezada por Joan Laporta y Deco, no se opondrán a su salida si llega una propuesta satisfactoria. Aunque Ter Stegen ha sido un emblema del club, su elevado salario y su pérdida de protagonismo convierten su permanencia en un problema estructural.

El club prefiere facilitar una salida pactada que cargar con una ficha tan alta para un jugador que ya no entra en los planes principales del cuerpo técnico. Además, liberar su salario permitiría reforzar otras áreas de la plantilla en esta etapa de reconstrucción.

Un desenlace cercano

Ter Stegen es consciente de que el tiempo apremia. El mercado avanza y cada día que pasa hay menos destinos de primer nivel con portería disponible. Su entorno ya trabaja en valorar las propuestas, y el propio jugador quiere tomar una decisión antes de que avance demasiado la pretemporada.

El Barça, mientras tanto, espera con calma. El relevo está preparado, y lo único que falta es que el portero alemán dé el paso. Si lo hace, se cerrará una de las etapas más importantes de la historia reciente del club, marcada por paradas imposibles, títulos y liderazgo silencioso.

Un adiós anunciado

Si finalmente acepta alguna de las ofertas, Marc-André ter Stegen pondrá fin a más de una década en el FC Barcelona. Será una salida sin polémicas, pero con mucha carga emocional. Y aunque la portería azulgrana tenga nuevo dueño, su legado será imborrable.