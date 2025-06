L'oferta per Ronald Araujo que podria convèncer Joan Laporta

Als passadissos del Camp Nou es repeteix una frase amb to resignat però cada cop més realista: “Aquest estiu pot passar qualsevol cosa”. I un dels noms que més ha començat a sonar, per sorpresa de molts, és el de Ronald Araujo. El central uruguaià, un dels jugadors més estimats per l’afició i fins fa poc considerat innegociable, ha vist com el seu estatus dins del club ha canviat

Des de la seva arribada al primer equip, Araujo s’ha guanyat el respecte del vestidor i de la graderia pel seu caràcter, lideratge i entrega. El seu perfil físic, la seva contundència i la seva capacitat per defensar al límit l’han convertit en una peça clau de la defensa blaugrana. Tanmateix, algunes males actuacions aquesta temporada, com davant l’Inter, han fet que hagi deixat de ser intransferible.

Això ha fet que l’uruguaià hagi perdut la titularitat en partits importants del tram final de temporada, sent suplent en alguns enfrontaments clau. Tot i que ell no ha fet declaracions públiques al respecte, el seu entorn reconeix que no ha estat fàcil digerir aquest canvi.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Interès creixent des d’Europa

La davallada de protagonisme no ha passat desapercebuda al vell continent. Diversos grans d’Europa segueixen de prop la situació del central. A Itàlia, tant la Juventus com l’AC Milan busquen centrals amb jerarquia, experiència internacional i capacitat per liderar projectes renovats.

A Anglaterra, el Manchester United el té a la seva llista de prioritats per reforçar una defensa que ha estat fràgil tota la temporada. De moment, no hi ha ofertes oficials damunt la taula, però els contactes ja s’han produït. Tant Deco com Joan Laporta coneixen l’interès i estan oberts a escoltar si les xifres són prou elevades.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Canva Creative Studio

Equilibri econòmic i decisions difícils

El Barça segueix operant sota una pressió financera significativa. La necessitat d’ajustar la massa salarial, finançar noves incorporacions i evitar sancions pel ‘fair play’ obliga a prendre decisions impopulars. Vendre jugadors amb cartell i alt valor de mercat pot ser una sortida eficaç.

I tot i que Araujo no és el primer nom damunt la taula, sí que comença a formar part de les converses internes. Internament, també es valora que el club té recanvis viables en defensa. La consolidació de Pau Cubarsí, la continuïtat d’Iñigo Martínez i la possible renovació d’Eric Garcia donen marge de maniobra.

La xifra que pot moure-ho tot

Per ara, el missatge públic segueix sent de calma: Ronald Araujo té contracte i vol seguir. Però l’estiu és llarg i el mercat sempre troba escletxes per on colar-se. La realitat és que, si un d’aquests grans d’Europa decideix anar amb tot, el Barça ja té clara la seva postura.

Laporta només acceptarà seure a negociar si l’oferta supera els 50 milions d’euros. Aquesta és la xifra que podria obrir la porta a una de les operacions més impactants del mercat culer. Araujo no està en venda, però el preu ja està marcat.