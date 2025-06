Juanma Rodríguez fa el ridícul i es presenta així a 'El Chiringuito' contra Lamine Yamal

La derrota d'Espanya davant Portugal a la final de la Lliga de les Nacions continua fent bullir l'olla. Els espanyols van caure a la tanda de penals en un partit molt intens (2-2). Al terreny de joc es va veure un duel d'estils. La veterania dels portuguesos, amb un Cristiano Ronaldo de 40 anys, i la joventut de Lamine Yamal, amb 17 anys, que podria ser el seu fill.

Els jugadors de La Roja van acusar el cansament de tota la temporada i també la manca d'experiència i van caure. Tindran més possibilitats d'èxit durant les pròximes competicions oficials, Eurocopes i Mundials. Un equip tan jove tindrà altres ocasions per aixecar títols.

La derrota d'Espanya és indiferent per als catalans. El que no és indiferent i molesta són les crítiques de la caverna espanyola cap a un jugador del FC Barcelona. Edu Aguirre, Guti i Juanma Rodríguez han carregat contra Lamine Yamal, pel simple fet de portar gorra a la roda de premsa posterior al partit.

Crítiques a aquesta indumentària

Els periodistes d'El Chiringuito ho han considerat inapropiat i han criticat aquesta mesura. Consideren que és una falta de respecte cap a la Selecció i que Lamine Yamal no hauria de cobrir-se el cap amb una gorra. Pensaven que en la seva esfera privada pot fer el que vulgui, però no quan vesteixi la samarreta del Barça o de la Selecció Espanyola.

Guti ho té clar. Juanma Castaño ha superat tots els límits i ha aparegut al plató amb una gorra negra, al revés, molt semblant a la del millor jugador del món.

Espanya - Portugal, un partit d'infart

La final de la UEFA Nations League 2025, disputada entre Espanya i Portugal a l'Allianz Arena de Munic el 8 de juny, va ser un d'aquells partits que quedaran marcats a la memòria col·lectiva del futbol europeu per la seva emoció, per la tensió viscuda a la gespa i, també, per diverses polèmiques extraesportives que van tenyir la jornada.

L'enfrontament va començar amb Espanya mostrant la seva millor versió i aconseguint avançar-se al marcador gràcies a una diana de Martín Zubimendi, que va aprofitar un error defensiu de Portugal per batre Diogo Costa als vint-i-un minuts de joc. Tanmateix, la reacció portuguesa va ser immediata i només cinc minuts després, Nuno Mendes va igualar el marcador amb un xut potent des de fora de l'àrea que va sorprendre Unai Simón.

Abans del descans, Espanya va tornar a avançar-se per mitjà de Mikel Oyarzabal, qui va culminar una jugada col·lectiva a l'àrea lusitana, retornant l'avantatge als de Luis de la Fuente i permetent que la selecció marxés al vestidor per davant.

La segona meitat va mantenir el mateix ritme trepidant, amb ocasions per a tots dos equips, però va ser Portugal qui va saber trobar el premi del gol. Cristiano Ronaldo, sempre present en els moments clau, va aparèixer al minut 61 per empatar de nou el partit amb un toc subtil dins l'àrea, signant així el seu gol internacional número 138. L'empat va persistir tant en els minuts restants del temps reglamentari com a la pròrroga, malgrat la insistència de tots dos conjunts per evitar la tanda de penals.

La resolució des dels onze metres va afavorir finalment Portugal. Diogo Costa es va erigir en heroi després d'aturar el penal de Morata i Rúben Neves va marcar el definitiu, tancant la tanda amb un 5‑3 que va atorgar als portuguesos el seu segon títol de la Nations League, després del que van aconseguir el 2019.

La celebració lusitana es va veure entelada per una tragèdia: durant la primera part de la pròrroga, un aficionat va caure des del segon anell de l'estadi fins a la zona de premsa i va morir poc després al mateix Allianz Arena. Aquest incident va commocionar tant els jugadors com els tècnics, que van manifestar la seva desolació a la roda de premsa.