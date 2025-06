El Barça pren una decisió clara amb Andreas Christensen: Hansi Flick dona l’OK

Als despatxos del Camp Nou hi ha diverses carpetes obertes, però poques tan sensibles com la d'Andreas Christensen. El central danès ha passat de ser un actiu estratègic a convertir-se en una incògnita dins el nou projecte de Hansi Flick. Tot i la seva qualitat contrastada i la seva experiència internacional, al club cada cop hi ha més veus que es plantegen la seva sortida.

Un perfil valorat per Flick

Christensen va arribar lliure del Chelsea i ha ofert solidesa en molts trams de la temporada. Flick, en les seves primeres anàlisis, ha destacat la seva polivalència i bona lectura del joc, cosa que li permet actuar tant de central com de pivot. El tècnic alemany l'ha utilitzat en el tram final del curs, especialment després de recuperar-se de diverses lesions que l'havien deixat fora de combat durant mesos.

El Barça afronta la pròxima temporada amb una sobrepoblació evident a l'eix defensiu. Cubarsí ja és una realitat i es perfila com a titular indiscutible. Íñigo Martínez també parteix amb avantatge i Ronald Araújo continuarà sent un pilar clau. A aquests noms s'hi suma Eric Garcia, a punt de renovar, i Koundé, que pot actuar com a central o lateral dret.

El pes del contracte

El problema no és només esportiu. Christensen va signar en el seu dia un contracte elevat, d'acord amb el fet d'haver arribat lliure. Però en la situació econòmica actual del club, aquest salari pesa. El contracte acaba el 2026 i no hi haurà proposta per allargar-lo. El missatge, encara que no s'hagi verbalitzat, és clar: si arriba una bona oferta, escoltaran.

Christensen, per la seva banda, no ha manifestat intenció de marxar. Ha repetit en diverses entrevistes que la seva intenció és seguir a Barcelona fins a esgotar el seu contracte, com ja va fer al Chelsea. Creu que amb treball i paciència pot guanyar-se un lloc, tot i que és conscient que la competència serà ferotge.

Una visita que ho canvia tot

Fa tot just unes setmanes, emissaris d'un club estranger van visitar Barcelona per sondejar el mercat de fitxatges. Es van interessar per diversos perfils de la plantilla culer, especialment defenses. El nom de Christensen va ser un dels que més va cridar l'atenció.

A la direcció esportiva del Barça tenen clar que no tots podran seguir. Per donar entrada a nous fitxatges, cal alliberar massa salarial. I vendre jugadors amb mercat és imprescindible. Tot i que Flick valora el danès, també entén la necessitat del club.

Interès ferm des d'Aràbia Saudita

En les últimes hores, s'ha confirmat que el club que estava sondejant Christensen és l'Al Nassr, l'equip saudita on juga Cristiano Ronaldo. L'entitat àrab ha mostrat un interès ferm i creixent per fitxar el defensa culer aquest estiu.

I el Barça ja ha pres una decisió: el club ha optat per prescindir d'Andreas Christensen si arriba una oferta formal des d'Aràbia. Consideren que el seu cicle al Camp Nou s'acosta al final i que la seva sortida pot ser positiva tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic.