Aràbia Saudita vol diversos jugadors del Barça: Els diners que Laporta obtindria

En només una setmana, delegacions de tres dels clubs més poderosos del futbol saudita han passat per la capital catalana amb una idea clara: endur-se talent del Barça a base d'ofertes milionàries. L'Al Hilal, l'Al Nasr i l'Al Ittihad han sondejat diverses operacions que podrien canviar el panorama del mercat estival blaugrana.

El Barça, per ara, es manté ferm: no és un club venedor. Però la necessitat econòmica pressiona, i encara que no es plantegen desmantellar el nucli competitiu, les xifres que es manegen conviden, almenys, a escoltar. I el més significatiu: els saudites no venen a per jugadors de segona fila, sinó per noms importants que han tingut protagonisme en el curs 2024-2025.

Petrodòlars contra planificació esportiva

Les negociacions s'han produït en un context molt concret. El club català té diversos fronts oberts: necessita vendre per inscriure, ajustar salaris, renovar peces clau i reforçar posicions on Flick creu que fa falta fons d'armari. Aràbia ofereix la via ràpida: quantitats per sobre del mercat per futbolistes amb prestigi.

| Canva Pro

Però això també té un cost esportiu i d'imatge. La directiva, encapçalada per Joan Laporta i Deco, valora cada escenari cas per cas. El que és segur és que les ofertes són damunt la taula, i que en més d'un cas el mateix jugador ha estat informat que existeix un interès ferm.

Els perfils que busquen els saudites

Els tres clubs àrabs han arribat amb objectius diferents. L'Al Hilal, que enguany s'ha vist superat per l'Al Ittihad a la lliga local, busca talent ofensiu. Vol un extrem amb desequilibri, gol i experiència en grans escenaris. L'Al Nasr, per la seva banda, ha posat el focus en centrals de jerarquia.

| YouTube

Els representants saudites també han sondejat clàusules, durada de contractes i predisposició a sortir. Saben que en alguns casos l'operació serà gairebé impossible, però també que hi ha jugadors amb dubtes, i d'altres que, tot i ser importants, no són considerats intocables pel cos tècnic.

Una situació complexa per al Barça

En clau interna, el Barça intenta mantenir la calma. No vol precipitar-se, però sí que té clar que podria aprofitar aquestes ofertes per alliberar massa salarial sense comprometre el projecte. L'equilibri entre competitivitat i viabilitat econòmica serà clau aquest estiu.

Alhora, el club està negociant diverses renovacions i segueix pendent de tancar fitxatges estratègics. Vendre a bon preu, especialment a lligues que no són competència directa, podria ser part de la solució. Però cada operació haurà d'estar acuradament estudiada, amb clàusules que protegeixin el club davant revaloritzacions.

Les peces del trencaclosques

I ara, el més important: qui són els jugadors pels quals l'Aràbia Saudita està disposada a trencar la guardiola? L'Al Hilal ha posat els ulls en Raphinha, la temporada del qual ha estat brillant. El brasiler vol renovar, però les discrepàncies salarials podrien facilitar una sortida si arriba una oferta superior als 70 milions.

L'Al Nasr ha preguntat per Ronald Araújo i Jules Koundé, encara que el club els considera fonamentals. No obstant això, Christensen sí que podria sortir, i se'l considera un perfil ideal per edat, experiència i cost assumible.

Finalment, l'Al Ittihad busca un migcampista i ha apuntat alt: el seu objectiu és Frenkie de Jong. Encara que tot apunta que renovarà, l'interès saudita és ferm i no el perdran de vista. En resum: els diners àrabs han arribat a Barcelona. Ara la pilota és a la teulada del Barça… i dels jugadors.