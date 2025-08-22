Oferta final d’un equip italià per Andreas Christensen: Tots els detalls

L'estiu avança i el mercat segueix alterant la planificació de molts clubs. El Barça afronta setmanes de tensió amb diversos noms a l'aparador. Un dels que més interès genera és Andreas Christensen, peça clau a l'esquema de Hansi Flick.
El central danès ha demostrat solidesa, jerarquia i una gran capacitat tàctica. Andreas Christensen va arribar lliure des del Chelsea i ràpidament va convèncer l'afició culer. El seu rendiment constant l'ha convertit en un futbolista de gran confiança per al tècnic alemany.
Christensen, l'home que dona equilibri a la rereguarda del Barça
Hansi Flick valora Andreas Christensen per la seva polivalència dins del terreny de joc. Pot actuar com a central clàssic, però també compleix al migcentre defensiu. Aquest rol de comodí resulta vital en una plantilla amb limitacions numèriques.
El Barça va patir la sortida d'Iñigo Martínez i no vol perdre més efectius. Per això, Andreas Christensen s'ha transformat en un jugador intocable a la plantilla. La directiva té clar que la seva continuïtat és fonamental per al projecte.
Enmig del mercat, l'AC Milan apareix amb força
Tanmateix, el mercat mai no dorm i els grans clubs busquen oportunitats. L'AC Milan ha irromput amb una oferta que apunta directament a Andreas Christensen. El club italià travessa una reestructuració profunda i necessita reforçar la seva defensa urgentment.
Massimiliano Allegri, nou entrenador rossonero, es declara un gran admirador d'Andreas Christensen. Per això, la direcció esportiva de San Siro va presentar una primera proposta formal. Es tracta de 18 milions fixos més dos en variables per tancar el fitxatge.
La resposta del club català no va trigar a arribar. El Barça no contempla vendre Andreas Christensen, malgrat l'interès dels italians. La defensa culer quedaria massa debilitada amb la seva marxa en aquest mercat. El contracte d'Andreas Christensen finalitza el 2026, i de moment no hi ha novetats.
Allegri vol convertir Andreas Christensen en líder de San Siro
A Milà somien veure Andreas Christensen vestit de rossonero aquesta temporada. Allegri el veu com el substitut ideal de Malick Thiaw, traspassat al Newcastle. L'operació, però, sembla difícil, perquè el Barça es manté ferm en la seva negativa.
La intenció del Milan és oferir-li un paper de líder absolut. Andreas Christensen ocuparia un rol protagonista a la Serie A i a la Champions. Al Camp Nou, en canvi, la seva importància queda repartida amb Araujo i Cubarsí.
El futur d'Andreas Christensen segueix envoltat d'incertesa
El danès s'entrena amb normalitat i no ha expressat desig de marxar. Andreas Christensen es manté centrat en la temporada i en competir amb el Barça. Les seves xifres avalen la seva importància, sent un dels més fiables de la plantilla. No obstant això, el mercat de fitxatges sempre pot portar sorpreses inesperades.
L'AC Milan encara confia a donar un cop abans del tancament. El Barça, per la seva banda, insisteix que Andreas Christensen seguirà sent culer.