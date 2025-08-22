Oferta final de un equipo italiano por Andreas Christensen: Todos los detalles

El verano avanza y el mercado sigue alterando la planificación de muchos clubes. El Barça afronta semanas de tensión con varios nombres en el escaparate. Uno de los que más interés genera es Andreas Christensen, pieza clave en el esquema de Hansi Flick.

El central danés ha demostrado solidez, jerarquía y una gran capacidad táctica. Andreas Christensen llegó libre desde el Chelsea y rápidamente convenció a la afición culé. Su rendimiento constante lo ha convertido en un futbolista de enorme confianza para el técnico alemán.

Christensen, el hombre que da equilibrio en la zaga del Barça

Hansi Flick valora a Andreas Christensen por su polivalencia dentro del terreno de juego. Puede actuar como central clásico, pero también cumple en el mediocentro defensivo. Este rol de comodín resulta vital en una plantilla con limitaciones numéricas.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

El Barça sufrió la salida de Íñigo Martínez y no quiere perder más efectivos. Por eso, Andreas Christensen se ha transformado en un jugador intocable en la plantilla. La directiva tiene claro que su continuidad es fundamental para el proyecto.

En mitad del mercado, el AC Milan aparece con fuerza

Sin embargo, el mercado nunca duerme y los grandes clubes buscan oportunidades. El AC Milan ha irrumpido con una oferta que apunta directamente a Andreas Christensen. El club italiano atraviesa una reestructuración profunda y necesita reforzar su defensa urgentemente.

| FCB

Massimiliano Allegri, nuevo entrenador rossonero, se declara un gran admirador de Andreas Christensen. Por ello, la dirección deportiva de San Siro presentó una primera propuesta formal. Se trata de 18 millones fijos más dos en variables para cerrar el fichaje.

La respuesta del club catalán no tardó en llegar. El Barça no contempla vender a Andreas Christensen, pese al interés de los italianos. La defensa culé se quedaría demasiado debilitada con su marcha en este mercado. El contrato de Andreas Christensen finaliza en 2026, y de momento no hay novedades.

Allegri quiere convertir a Andreas Christensen en líder de San Siro

En Milán sueñan con ver a Andreas Christensen vestido de rossonero esta temporada. Allegri lo ve como el sustituto ideal de Malick Thiaw, traspasado al Newcastle. La operación, sin embargo, parece difícil, porque el Barça se mantiene firme en su negativa.

La intención del Milan es ofrecerle un papel de líder absoluto. Andreas Christensen ocuparía un rol protagónico en la Serie A y en Champions. En el Camp Nou, en cambio, su importancia queda repartida con Araújo y Cubarsí.

El futuro de Andreas Christensen sigue rodeado de incertidumbre

El danés entrena con normalidad y no ha expresado deseo de salir. Andreas Christensen se mantiene centrado en la temporada y en competir con el Barça. Sus números avalan su importancia, siendo uno de los más fiables de la plantilla. No obstante, el mercado de fichajes siempre puede traer sorpresas inesperadas.

El AC Milan aún confía en dar un golpe antes del cierre. El Barça, por su parte, insiste en que Andreas Christensen seguirá siendo culé.