Decisió dràstica de Sorloth a l’Atlético de Madrid: Cop fortíssim per a Simeone

L'Atlético de Madrid viu dies agitats amb un protagonista inesperat. Alexander Sorloth ha decidit fer un pas endavant en el seu futur. El davanter noruec no està content amb el seu paper a l'equip. L'episodi més recent va tenir lloc en la visita a l'RCDE Stadium. Allà, Sorloth va partir des de la banqueta i amb prou feines va jugar deu minuts.
Sorloth no entén el seu rol de suplent al Metropolitano
El noruec sent que els seus mèrits no han tingut la recompensa esperada. Després de signar 24 gols la temporada passada, s'esperava un altre tracte. Sorloth es considera preparat per ser important, no un recurs tardà.
El xoc contra l'Espanyol va ser un punt d'inflexió definitiu. Simeone va optar per introduir Raspadori i Griezmann abans que el noruec. Això va generar una profunda frustració en Sorloth, que ho va interpretar com una manca de confiança.
El periodista José Ignacio Fernández d'ABC va detallar que Sorloth va esclatar després del partit. No només li va doldre entrar al minut 82, sinó també sentir que no compta realment per a Simeone. El club ja ha rebut la seva petició formal de sortida immediata. Tanmateix, la resposta de l'Atlético ha estat clara i contundent.
L'Atlético considera que Sorloth encara és un actiu molt valuós
L' inversió pel davanter va ser de 32 milions l'estiu passat. Des de la direcció consideren que una venda precipitada danyaria el valor esportiu. Simeone, tot i les diferències, no vol perdre'l sense un substitut fiable.
El periodista Matteo Moretto va informar que l'entitat ja explora possibles escenaris. Segons les seves fonts, el Nàpols podria estar interessat a incorporar Sorloth. Altres clubs han sondejat la seva situació, encara que sense propostes en ferm de moment.
El seu rendiment a la Lliga va ser destacat, amb capacitat golejadora contrastada. El noruec es va convertir en un dels artillers més consistents del campionat. Els seus 24 gols reflecteixen un instint rematador que no és fàcil de trobar. Tanmateix, Sorloth percep que a l'Atlético el seu protagonisme es redueix.
La directiva no facilitarà la seva sortida sense garanties esportives
Simeone sap que un golejador com Sorloth no apareix fàcilment al mercat. Per això ha demanat paciència mentre el club busca alternatives viables. Es parla de la reactivació de l'‘operació Lookman’ com a possible reemplaçament.
L'afició de l'Atlético està molt dividida respecte a la situació de Sorloth.Alguns creuen que ha de tenir més minuts, altres donen suport a l'autoritat de Simeone. En qualsevol cas, el seu futur sembla cada cop més lluny del Metropolitano.
Sorloth manté l'esperança de trobar una sortida abans del tancament
Queden dies intensos de mercat i el davanter espera novetats. El seu objectiu és marxar a un club on pugui ser titular indiscutible. L'únic que demana és confiança per demostrar tot el seu potencial. El temps corre i l'Atlético haurà de decidir aviat el seu destí. Per ara, l'exigència és clara: 35 milions sobre la taula.