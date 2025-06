L'objectiu principal del Betis és el Valladolid

Les oficines del Real Betis tornen a moure's amb intensitat en aquest inici de mercat de fitxatges. Després d'una temporada marcada per canvis a la plantilla i reptes a la parcel·la ofensiva, el club d'Heliòpolis afronta ara el desafiament de recompondre el seu atac de cara a la pròxima campanya. Al Villamarín, el debat no només gira entorn dels resultats, sinó també de la planificació de futur: la recerca d'extrems capaços d'aportar velocitat, desequilibri i gols és prioritària en aquests moments.

El Real Betis havia dipositat moltes esperances a retenir Antony, una de les grans sensacions del tram final de temporada. La seva cessió de mig any va convèncer tant l'afició com la direcció esportiva, per la seva capacitat de revolucionar els partits des de la banda. Tanmateix, l'operació es presenta complicada per factors aliens al club andalús, cosa que obliga a mirar cap a altres destins al mercat d'extrems.

Mentre la situació d'Antony segueix a l'aire, la direcció esportiva del Betis està treballant en diverses alternatives que permetin mantenir el nivell competitiu de l'equip. Segons el Diario de Sevilla, dos noms destaquen especialment a l'agenda: Bryan Zaragoza, jugador de passat bètic que després d'una temporada cedit a Osasuna ha de decidir el seu futur, i Raúl Moro, actualment al Valladolid.

El perfil de Bryan Zaragoza i la postura del Betis

Bryan Zaragoza representa una de les opcions més il·lusionants per als aficionats del Betis. Format al planter verd-i-blanc, la seva explosió com a extrem hàbil i vertical no ha passat desapercebuda. Després de finalitzar la seva etapa a Osasuna, on ha guanyat experiència a Primera Divisió, el futbolista ha de tornar al Bayern de Munic, club propietari dels seus drets fins al 2029. Tanmateix, el seu futur sembla lluny d'Alemanya: el Bayern, segons informacions recents, no compta amb ell per al pròxim Mundial de Clubs i estaria disposat a escoltar ofertes.

La situació contractual de Bryan Zaragoza complica qualsevol traspàs, ja que l'entitat alemanya ha fixat un preu molt superior al valor de mercat del jugador. El Betis, conscient de la dificultat econòmica, explora una cessió amb opció de compra, fórmula que permetria al club incorporar l'extrem sense comprometre el seu pressupost de manera immediata. A més, l'interès del mateix jugador a tornar a Sevilla juga a favor de l'operació, reforçant el vincle emocional amb el projecte verd-i-blanc.

Raúl Moro: la irrupció que sedueix diversos equips

En paral·lel, el Betis segueix molt de prop la progressió de Raúl Moro, jove extrem del Valladolid que ha cridat l'atenció pel seu rendiment individual tot i la situació complicada del seu equip. El seu perfil encaixa en el tipus de jugador que busca el conjunt de Pellegrini: ràpid, atrevit i amb marge de creixement. Diversos clubs espanyols han sondejat Moro, entre ells Osasuna, que busca substitut per a la vacant que deixaria Bryan Zaragoza en cas de sortir.

El mateix futbolista ha manifestat públicament que valora seguir a Espanya, sempre que rebi un interès clar des del primer moment. Raúl Moro ja va estar a punt de canviar d'aires al mercat d'hivern, però finalment va optar per quedar-se a Valladolid, on ha completat una temporada a nivell personal més que notable.

L'estratègia del Betis en aquest mercat és clara: potenciar les seves bandes amb jugadors que aportin velocitat i capacitat de desequilibri, qualitats imprescindibles per al joc ofensiu de l'equip. Tant Bryan Zaragoza com Raúl Moro compleixen aquest perfil, tot i que la competència per tots dos promet ser intensa, ja que altres clubs de LaLiga han mostrat interès. Tanmateix, segons el Diario de Sevilla, el favorit és Raúl Moro.