Ni Gilsanz ni Licci: El favorit per entrenar el Deportivo de la Corunya

Pocs clubs al futbol espanyol arrosseguen una història i una afició tan fidel com el Deportivo de la Corunya. El conjunt gallec, que ha tornat aquesta temporada al futbol professional després de quatre llargs anys al pou de la Primera Federació, ha viscut un curs ple de contrastos. L'objectiu era clar: consolidar el club a LaLiga Hypermotion i evitar el patiment del descens en l'any del retorn. I, tot i moments de neguit, el Dépor ho ha aconseguit amb marge suficient

Tanmateix, no tot és calma a la Corunya. El club ha tancat la temporada en la 15a posició, vuit punts per sobre de la zona vermella, però lluny de la il·lusió de lluitar per l'ascens. Aquest rendiment, juntament amb el final del contracte d'Óscar Gilsanz, ha obert la porta a un canvi de cicle a la banqueta de Riazor. L'ambient a l'entorn blanc-i-blau, marcat per l'exigència i la memòria recent d'èpoques daurades, exigeix decisions ràpides i encertades per al futur immediat

El futur d'Óscar Gilsanz, a l'aire: sense negociacions avançades

Óscar Gilsanz va ser l'encarregat de liderar el Deportivo en la seva tornada al futbol professional. La seva tasca ha estat reconeguda internament, assolint l'objectiu principal, però la realitat és que el seu contracte acaba aquest 30 de juny i, segons fonts properes al club, no existeixen negociacions avançades per a la seva continuïtat. El tècnic gallec ha treballat en un context de pressió i expectatives, gestionant una plantilla en reconstrucció, però la direcció esportiva sembla buscar un perfil diferent per encarar el proper projecte

En aquest context, han sonat diversos noms per substituir-lo, com Antonio Hidalgo, actual entrenador de la SD Huesca, o Alessio Lisci, tot i que cap d'aquestes opcions ha agafat força definitiva en les darreres setmanes. La prioritat del club és trobar un líder amb experiència, caràcter i capacitat per elevar el rendiment de l'equip

Paco Jémez, el gran favorit per dirigir el Dépor

Segons ha avançat el diari Marca, el nom que més agrada als despatxos de Riazor és el de Paco Jémez. El tècnic canari, amb una trajectòria sobradament contrastada al futbol espanyol, ha tornat a ser protagonista aquesta temporada al capdavant de l'Ibiza al Grup 2 de Primera Federació. Jémez ha aconseguit revitalitzar l'equip balear, que lluitarà per l'ascens als playoffs, i el seu estil de joc ofensiu i la seva capacitat per treure el millor de plantilles joves han cridat l'atenció de diversos clubs històrics

No és la primera vegada que l'exentrenador del Rayo Vallecano, Granada o Córdoba apareix a les travesses per a projectes ambiciosos. La seva experiència a Primera i Segona Divisió, sumada al seu caràcter fort i discurs clar, encaixen amb la idea que té la direcció esportiva deportivista. A més, Jémez ja va dirigir l'Ibiza a la categoria de plata, coneix el repte de l'adaptació després d'un ascens i gestiona amb naturalitat la pressió de clubs amb grans masses socials

El proper curs serà decisiu per al futur immediat del Deportivo de la Corunya. L'afició, acostumada a nits europees i títols, exigeix un pas endavant i una clara ambició per tornar el club al lloc que es mereix. Apostar per un tècnic com Paco Jémez seria tota una declaració d'intencions: futbol ofensiu, personalitat a la banqueta i un projecte que miri més enllà de la simple permanència

La decisió final es prendrà en els pròxims dies, però el que està clar és que el Dépor es prepara per a una nova etapa. El mercat d'entrenadors es mou i Riazor espera, una vegada més, un cop d'efecte que torni la il·lusió a l'afició gallega