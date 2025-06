El Betis s'ho pensa, converses per un talent emergent: opció per a la defensa

La temporada acabada de finalitzar ha deixat sensacions agredolces al Real Betis, especialment en la parcel·la defensiva. Tot i que l'equip de Pellegrini ha aconseguit el desitjat bitllet per a l'Europa League, la campanya ha estat marcada pels problemes d'efectius a l'eix de la defensa. La plaga de lesions —amb l'absència prolongada de Diego Llorente i els problemes físics de Nobel Mendy— ha obligat el tècnic xilè a reinventar-se en més d'una ocasió. La bona notícia ha estat la consolidació de Natan de Souza, central brasiler que ha acabat com a indiscutible. Tanmateix, la realitat és que el club s'enfronta a un estiu de reconstrucció.

La direcció esportiva, liderada per Manu Fajardo, ja es mou al mercat per evitar que la defensa torni a quedar agafada amb pinces la temporada 2024/25. A més, la imminent sortida de Nobel Mendy rumb al PSV Eindhoven per uns quatre milions d'euros obliga a buscar solucions fiables i, si pot ser, de futur.

Kevin Lomónaco, el nou objectiu que il·lusiona al mercat de fitxatges

En aquest context, el nom que més sona a les oficines del Benito Villamarín és el de Kevin Lomónaco, central argentí de 23 anys actualment a Independiente de Avellaneda, tot i que la seva fitxa pertany al RB Bragantino brasiler. El club andalús, segons confirma ESTADIO Deportivo, ha intensificat les gestions els darrers dies per sondejar la possibilitat d'incorporar un dels defensors més prometedors del futbol sud-americà.

L'interès per Lomónaco no és casualitat. El jove defensa ha experimentat una progressió notable i ha estat recentment convocat per Lionel Scaloni per a la selecció absoluta d'Argentina, un fet que incrementa encara més la seva cotització i l'atractiu del seu fitxatge. Diversos mitjans argentins, com TyC Sports, ja situen el Betis al capdavant dels candidats espanyols interessats en els seus serveis, per davant d'altres equips com el Sevilla, el Borussia Dortmund o el Crystal Palace.

Una operació complexa: competència i preu a l'alça

La situació contractual de Lomónaco afegeix dificultat a l'operació. Té contracte amb el RB Bragantino fins al desembre de 2028 i una clàusula de rescissió d'uns 20 milions de dòlars. A més, Independiente de Avellaneda es va fer amb el 75% dels seus drets per uns tres milions, cosa que eleva el cost d'un possible traspàs.

Segons ha informat el periodista argentí Sebastián Neman, "el Betis és l'equip espanyol que encapçala la llista de candidats" pel jove central, però la competència internacional és ferotge i el preu de sortida no baixarà dels 15 milions d'euros. El club verd-i-blanc fins i tot ha enviat un emissari a l'Argentina per veure en directe Lomónaco i tantejar la seva disposició a fer el salt a Europa, segons fonts consultades per diversos mitjans. El mateix entorn del futbolista confirma que la seva prioritat és competir al Vell Continent, havent descartat propostes de lligues exòtiques com l'Aràbia Saudita o Qatar.

El Betis necessita reforçar el centre de la defensa amb un perfil modern: contundent, amb bona lectura tàctica i capacitat per iniciar la jugada des del darrere. Lomónaco, format a Lanús i amb experiència a Platense i Tigre abans de brillar al Brasil, respon a totes aquestes característiques. La seva progressió i polivalència (pot actuar de central o de lateral esquerre) encaixen a la perfecció amb el que busca Pellegrini per a la seva nova línia defensiva, especialment de cara a una temporada exigent en què els verd-i-blancs hauran de competir a Lliga, Copa i Europa League.

Al seu favor juga també el fet d'haver estat internacional sub-23 i que ja ha demostrat caràcter i personalitat en partits clau, cosa que resulta fonamental per a un club amb les aspiracions del Betis.

Què passarà amb la resta de la defensa bètica?

L'arribada de Lomónaco —si finalment es concreta— se sumaria a l'esforç de la directiva per retenir Natan, amb qui ja es negocia l'opció de compra pactada amb el Napoli, estimada en uns nou milions d'euros. Juntament amb Bartra, recuperat dels seus problemes físics, i els joves del planter, el club aspira a deixar enrere els ensurts del darrer curs.

A més, el Betis continua rastrejant el mercat amb altres noms sobre la taula, com Valentín Gómez (Vélez), Abdel Abqar (Alavés), Adjei Adjetey (Basilea) i Yerson Mosquera (Wolves), però la prioritat ara mateix és tancar un fitxatge de nivell que elevi la competència interna i garanteixi solidesa.