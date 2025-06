Novetats sobre l'estat de Mbappé al Mundial de Clubs: 'És probable que...'

En un torneig on la pressió i les expectatives estan pels núvols, cada absència rellevant pot canviar el destí dels equips favorits. El Mundial de Clubs ha arrencat amb màxima tensió i per al Real Madrid, la incertesa sobre la seva gran estrella afegeix un punt de dramatisme a la competició. Mentre la plantilla blanca intenta trobar la seva millor versió, la situació física d'un dels seus jugadors més determinants s'ha convertit en el gran tema de conversa entre aficionats i experts.

Després d'un debut gris davant l'Al Hilal que va acabar amb empat, el Real Madrid afronta el segon partit de la fase de grups contra el Pachuca, un dels equips més forts de Mèxic. L'equip dirigit per Xabi Alonso sap que necessita els tres punts per continuar aspirant al lideratge del grup i, sobretot, per guanyar confiança després d'una estrena que va deixar dubtes en el joc col·lectiu. Les baixes importants, especialment en l'atac, han obligat el tècnic a provar noves variants tàctiques i confiar en la profunditat de la plantilla.

La preparació per al duel de diumenge al Bank of America Stadium de Charlotte ha estat marcada per sessions d'entrenament intenses, però també per l'absència de dos jugadors clau: Kylian Mbappé i Dani Carvajal. Tots dos s'han exercitat al marge del grup, centrats en la seva recuperació, cosa que ha obligat Xabi Alonso a repensar el seu onze inicial i el plantejament ofensiu davant un rival que sol mostrar-se molt sòlid en defensa.

L'estat de Mbappé: sense minuts davant el Pachuca i la mirada posada a Salzburg

La gran incògnita per als madridistes continua sent l'estat físic de Kylian Mbappé. El davanter francès, que ja es va perdre l'estrena contra l'Al Hilal per un problema mèdic que fins i tot el va portar a l'hospital durant unes hores, continua recuperant-se a la concentració de l'equip a Palm Beach. Tot i que ha rebut l'alta mèdica, el staff tècnic del Real Madrid i els serveis mèdics han decidit no forçar el seu retorn en el duel davant el Pachuca.

Segons ha avançat Partidazo de la COPE, “Mbappé segur que no jugarà contra el Pachuca” i, a més, “és probable que no viatgi amb l'equip per al segon partit”, prioritzant la seva recuperació total abans d'afrontar reptes més grans. Aquestes paraules han encès totes les alarmes entre els seguidors blancs, que esperaven veure el seu nou galàctic en un dels escenaris internacionals més rellevants de l'any.

Les previsions més optimistes apunten que l'objectiu és tenir Mbappé plenament disponible per al tercer partit, divendres davant el Salzburg. Aquesta gestió de temps reflecteix la importància estratègica de comptar amb l'atacant al cent per cent en el tram decisiu de la fase de grups, on el pas a vuitens pot estar en joc. A més, la decisió de reservar Mbappé respon tant a la precaució mèdica com al desig del mateix jugador d'evitar recaigudes en una temporada marcada per un calendari molt exigent.

Sense Mbappé sobre la gespa, el Real Madrid perd el seu jugador més desequilibrant en l'u contra u, el referent ofensiu capaç de decidir partits tancats amb una jugada individual. La baixa del francès obligarà Xabi Alonso a apostar per un trident alternatiu. Veurem si repeteix amb Gonzalo García a la punta de l'atac.