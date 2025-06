Va jugar al Barça: El crack que vol l'Espanyol per a la seva defensa

A les portes d'un mercat que promet moviments intensos, l'Espanyol es mou amb rapidesa per construir un equip competitiu de cara al nou curs a LaLiga. Amb l'objectiu de consolidar la seva presència a Primera Divisió i no tornar a patir com enguany, el club blanc-i-blau ha iniciat la seva planificació esportiva amb pas ferm. En els primers compassos de l'estiu, Fran Garagarza ja ha tancat cinc incorporacions, però la feina no ha acabat. La defensa continua sent una de les prioritats, sobretot després de les sortides de Sergi Gómez i Kumbulla, i en aquest context, un vell conegut del futbol català ha emergit com una opció prioritària.

El perfil ideal per reforçar la defensa

Format en part al planter del Barça, Mika Mármol representa aquest tipus de jugador que combina joventut, qualitat tècnica i coneixement de l'entorn. Nascut a Terrassa, el central esquerrà va passar per clubs com la Damm i el Jabac Terrassa abans de fer el salt a La Masia, on va viure dues etapes diferents. En l'última, entre 2018 i 2022, va arribar a consolidar-se al filial blaugrana, fet que li va permetre fer el salt al futbol professional. Des de llavors, la seva progressió ha estat constant, primer al FC Andorra i després a la UD Las Palmas, on ha aconseguit assentar-se com a fix a les alineacions.

L'estil de Mármol encaixa amb el que busca l'Espanyol: un defensa solvent, amb bon peu per iniciar la jugada des del darrere i que, a més, entén la cultura futbolística catalana. La seva incorporació permetria a l'equip reforçar una posició debilitada després de les últimes sortides, i alhora, afegir un perfil esquerrà que pot actuar tant de central com de lateral esquerre. La seva polivalència és vista com un valor afegit per part del cos tècnic blanc-i-blau.

Obstacles econòmics i clàusula elevada

L'interès de l'Espanyol per Mármol no és nou, però ara s'ha intensificat. Tanmateix, l'operació és lluny de ser senzilla, segons han informat des del MARCA. El jugador té una clàusula de rescissió de deu milions d'euros, una xifra considerable per a l'economia perica. A això s'hi suma un factor clau: el FC Barcelona conserva el 50 % dels drets econòmics del futbolista, fet que converteix qualsevol operació en una qüestió encara més complexa des del punt de vista financer.

El president de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, va ser clar fa uns dies: no es rebaixarà ni un euro del preu marcat, i si ningú diposita la clàusula, Mármol seguirà a l'illa la pròxima temporada.

Tot i aquesta postura ferma per part del club canari, l'entorn del jugador estaria pressionant per facilitar una sortida, al·legant que el seu contracte acaba el 2026 i que, per tant, d'aquí a poc més d'un any podria entrar en el seu últim curs. L'Espanyol confia que aquest factor pugui fer canviar la postura de Las Palmas i així rebaixar el preu del traspàs. La voluntat del jugador, que veuria amb bons ulls tornar a casa, també juga a favor del conjunt català.

Més enllà de l'aspecte purament esportiu, el fitxatge de Mika Mármol suposaria un gest emocional tant per a l'afició com per al mateix jugador. Tornar a Catalunya, on es va formar i va fer els seus primers passos, podria ser un al·licient perquè el central aposti pel projecte de l'Espanyol, un club que busca recuperar la seva estabilitat a l'elit del futbol espanyol. A més, comptar amb un jugador de perfil nacional, amb experiència a la categoria i marge de creixement, encaixa amb l'estratègia que està marcant Garagarza en aquest mercat.

Amb cinc reforços ja tancats, el club vol assegurar-se que cada incorporació tingui un pes específic. Mármol seria quelcom més que un fitxatge: seria una aposta pel talent jove, amb projecció, i per una identitat que connecti amb l'afició perica. Això sí, hi ha altres clubs amb més potencial econòmic, com el Como, que també estan plantejant-se el seu fitxatge.