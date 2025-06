Espanyol, València, Rayo i Sevilla volen un jugador de l'Athletic Club de Bilbao

L'estiu comença amb diversos equips de Primera Divisió movent-se amb urgència al mercat per reforçar una posició tan delicada com decisiva: la porteria. Alguns busquen un relleu amb garanties, d'altres un titular de present i futur, i diversos sondegen alternatives per si es produeix alguna sortida inesperada. En aquest escenari de sondejos, trucades i negociacions discretes, hi ha un nom que apareix amb força a més d'una agenda, un porter que, tot i el seu rendiment contrastat, no ha aconseguit consolidar-se al seu equip actual com a indiscutible. I que està decidit a donar un gir a la seva carrera.

L'Espanyol ja s'ha retirat

Un dels primers clubs que va valorar seriosament incorporar Julen Agirrezabala de l'Athletic Club va ser l'RCD Espanyol. El conjunt català buscava un substitut per a Joan García i la seva direcció esportiva va arribar a considerar que encaixava perfectament en el perfil requerit. Tanmateix, aquesta opció s'ha esvaït tan bon punt s'ha fet oficial el fitxatge del serbi Marko Dmitrovic. Una operació que deixa tancada la porteria perica per a la pròxima temporada i aparta de la pugna un Espanyol que només va arribar a sondejar, sense concretar.

Rayo i Sevilla, interessos amb matisos

Un altre dels equips que ha sondejat el porter és el Rayo Vallecano, segons van informar des de Cadena SER. En aquest cas, l'interès és real, tot i que molt condicionat per la presència d'Augusto Batalla com a titular indiscutible. La direcció esportiva rayista valora el porter com un perfil molt interessant i va fer un sondeig preliminar. Tanmateix, resulta difícil imaginar que pugui acceptar un rol secundari a Vallecas, després d'haver viscut a l'ombra d'Unai Simón a Bilbao.

El Sevilla FC, per la seva banda, també s'ha posicionat, tot i que de manera més prudent. Segons fonts com Estadio Deportivo, el seu interès existeix, però no com a prioritat. Amb Nyland com a titular —tot i alguns errors— i Álvaro Fernández renovat fins al 2027, la porteria sevillista sembla coberta. A això s'hi afegeix la progressió del jugador del planter Alberto Flores, cosa que reforça encara més la idea que no hi haurà moviments tret que es produeixi una sortida imprevista.

El Valencia CF pren la davantera

On sí que sembla que l'operació avança és a Mestalla. El Valencia CF busca amb urgència un porter titular després de la sortida de Giorgi Mamardashvili al Liverpool i ja ha contactat directament amb el jugador. Carlos Corberán, nou entrenador del club valencià, va trucar personalment al porter per traslladar-li la seva confiança i prometre-li la titularitat. Una conversa que ha estat clau, ja que el jugador ha donat el vistiplau al seu fitxatge i ara tot depèn de l'acord entre clubs, tal com apunten diversos mitjans des de fa uns dies.

La fórmula que es planteja és una cessió amb opció de compra. Ha assegurat El Correo que l'Athletic exigeix que aquesta inclogui una quantitat propera als 15 milions d'euros, mentre que el Valencia va començar oferint per sota dels 10 milions, cosa que va ser rebutjada de seguida. Tot i així, les posicions semblen acostar-se i es barallen altres opcions, com una recompra futura per part de l'Athletic o el manteniment d'un percentatge dels seus drets. La intenció del club valencià és clara: no vol que la cessió sigui només un any de formació gratuïta.

Un futur lluny de San Mamés

El porter en qüestió és Julen Agirrezabala, que ha disputat 29 partits oficials aquesta temporada amb l'Athletic Club, deixant la seva porteria a zero en 12 d'aquests i amb una mitjana d'un gol encaixat per partit. Tot i que el seu rendiment ha estat notable, especialment a la Copa del Rei —on va ser clau a la tanda de penals de la final—, el seu rol secundari darrere d'Unai Simón l'ha portat a plantejar-se seriosament la seva sortida.

Agirrezabala té contracte fins al 2027, amb opció del club per ampliar-lo dos anys més. La seva sortida, però, està contemplada al seu contracte, que permet una cessió en determinades condicions. L'Athletic, conscient del potencial del jugador i de la seva manca de minuts, està obert a negociar, però no el deixarà marxar a qualsevol preu ni sense garanties de retorn o benefici futur.