Nova opció per a l’extrem del Girona: Reactivat un fitxatge fallit el 2024

Amb la sortida de jugadors importants com Bryan Gil i Arnaut Danjuma, que tornen als seus clubs després de cessió, el Girona FC ha activat de nou la maquinària de fitxatges a la recerca de reforços ofensius. L'equip de Míchel, que ha sorprès en les últimes temporades pel seu joc vertical i alegre, necessita nous extrems per mantenir el nivell competitiu a la Lliga.

La direcció esportiva, encapçalada per Quique Cárcel, ha reactivat una operació que ja es va sondejar fa menys d'un any. Aquesta vegada, no només per necessitat tàctica, sinó també per una oportunitat de mercat que podria encaixar perfectament amb les aspiracions esportives del club i del mateix jugador implicat.

Un jugador amb fam i ambició

La situació és la següent: un jove futbolista sud-americà que ha passat per una experiència irregular en el futbol europeu busca ara una segona oportunitat. El seu desig és clar: tenir continuïtat, minuts de qualitat i visibilitat internacional de cara al Mundial de 2026, on la seva selecció serà amfitriona i no es pot permetre quedar-se fora.

Els representants del jugador han mogut fitxa i l'han ofert recentment al Girona, confiant que aquesta vegada sí qualli l'interès. En el seu anterior intent, l'equip català no va arribar a la fase decisiva de la negociació, però ara les circumstàncies han canviat: hi ha espai a la plantilla, hi ha necessitat i hi ha predisposició.

El seu pas per Bèlgica no ha estat l'esperat

El jugador va ser traspassat el passat gener des de Pumas de Mèxic a l'Anderlecht belga per una quantitat propera als dos milions d'euros. En el seu primer semestre a Europa, ha deixat llums i ombres: tres gols, tres assistències en 21 partits, però una evident pèrdua de protagonisme en la recta final del campionat.

Tot i que el club belga continua veient-lo com una peça de projecció, la veritat és que no es descarta una cessió si arriba una proposta interessant. El seu entorn contempla tant el préstec com una venda parcial dels seus drets. Tanmateix, el contracte del futbolista amb l'Anderlecht s'estén per quatre temporades més, cosa que complica qualsevol sortida immediata.

Des de Bèlgica es transmet cautela: no volen desprendre's d'un jugador jove sense haver-li donat més temps per adaptar-se. Però, si el jugador insisteix en el seu desig de canviar d'aires per guanyar minuts i visibilitat, tot dependrà de la voluntat del Girona per apostar fort per ell.

Una peça que podria encaixar

El perfil del futbolista encaixa a la perfecció amb el que busca el club de Montilivi: és jove, ràpid, té desequilibri i gol, i està acostumat a jugar a ambdós costats de l'atac. A més, arribaria amb una motivació extra: recuperar protagonisme per assegurar la seva convocatòria amb la selecció nacional a la pròxima Copa del Món.

L'entorn del jugador considera que la lliga espanyola seria molt més favorable al seu estil de joc que el campionat belga, tant pel ritme com per la visibilitat. I per al Girona, suposaria una incorporació de baix risc i alt potencial, en línia amb altres apostes exitoses recents del club.

I encara que per ara només s'han donat els primers contactes, la veritat és que el jugador en qüestió ja ha estat ofert de manera directa: es tracta de l'extrem mexicà César "Chino" Huerta.