Confirmat el gir de 180 graus d'Ansu Fati al Barça: Laporta ho signa

La situació d'Ansu Fati al FC Barcelona era cada cop més insostenible. Tot i ser considerat fa uns anys una de les majors promeses del futbol mundial, la seva progressió s'ha vist perjudicada per les lesions i la manca de continuïtat. Aquesta darrera temporada, sota les ordres de Hansi Flick, gairebé no ha comptat per al tècnic alemany: només 11 partits, 3 com a titular, i menys de 300 minuts acumulats.

Després de la seva cessió al Brighton, on va jugar 27 partits sense acabar d'explotar, el club català entenia que Ansu necessitava un nou impuls. I aquest impuls ha arribat des del Principat.

Un canvi necessari per a ambdues parts

Tant el Barça com el jugador han estat d'acord que calia un canvi d'aires. La idea era clara: trobar un club que li garantís minuts, protagonisme i un context ideal per recuperar la seva millor versió. Per això, des de l'inici, l'AS Mònaco va aparèixer com el favorit.

El club monegasc, amb un perfil jove i ofensiu, ofereix un estil de joc que s'adapta perfectament a les característiques de l'atacant. A més, el seu entrenador, Adi Hütter, ha tingut un paper decisiu a convèncer el futbolista.

Visita mèdica superada i últimes gestions

Ansu Fati ja va viatjar aquest divendres a Mònaco, on va passar sense problemes el reconeixement mèdic. A partir d'aquí, només quedaven per tancar detalls burocràtics. Tot i que l'acord entre ambdues entitats feia setmanes que s'estava gestant, les converses es van allargar més del previst a causa d'un punt especialment delicat: qui s'encarregaria del salari del jugador?

Finalment, el Barça ha ampliat el contracte d'Ansu Fati fins al 2028, cosa que ha permès flexibilitzar els termes econòmics de la cessió. El Mònaco assumirà una part del sou i el Barça es reserva una clàusula de recompra en cas de venda definitiva.

Operació estratègica per al Barça

Per al FC Barcelona, aquesta cessió no només és beneficiosa des del punt de vista esportiu, sinó també financer. L'ampliació de contracte d'Ansu i la reducció de la seva fitxa per a aquesta temporada permeten al club guanyar marge en el límit salarial, un assumpte crític en el context actual.

Hansi Flick i la direcció esportiva continuen apostant per rejovenir la plantilla, donar sortida als jugadors que no estan en els plans immediats de l'entrenador i mantenir la sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, la marxa d'Ansu encaixa perfectament en el pla traçat.

Quin futur l'espera

Tot i que es desconeix si la cessió inclourà una opció de compra obligatòria o simplement preferencial, des de França s'especula amb una xifra d'uns 11 milions d'euros. Tanmateix, el Barça es reserva el dret a recuperar el jugador si explota al Principat.

Vol demostrar que encara pot ser diferencial, que les lesions no l'han frenat per sempre i que la seva història amb el Barça encara no ha acabat. I tot i que tot semblava a l'aire fins fa uns dies, ja és oficial: hi ha acord total entre el FC Barcelona i l'AS Mònaco per a la cessió d'Ansu Fati.