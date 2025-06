Míchel dona l’OK: el Girona vol pescar al PSG

El futbol no descansa a l'estiu, i a Girona es respira l'ambició d'un club que busca consolidar-se entre els grans d'Espanya. Després d'una temporada històrica, alhora que complicada, l'equip dirigit per Míchel prepara el seu pròxim salt de qualitat. L'objectiu és clar: millorar cada línia del camp amb reforços que elevin la competitivitat interna i tornin el somni europeu. I en aquest context, una de les posicions que més titulars està generant és la porteria.

Arnau Tenas, de París a Montilivi: una operació que il·lusiona

La figura d'Arnau Tenas torna a escena al mercat espanyol. Format a La Masia, el porter català va fer el salt al Paris Saint-Germain el 2023 buscant una oportunitat de créixer lluny del FC Barcelona. Tanmateix, el seu camí a París no ha estat senzill. La ferotge competència amb Donnarumma, l'arribada del prometedor Safonov i l'habitual overbooking a la plantilla han limitat els seus minuts. De fet, a la Ligue 1 només va disputar un partit aquesta temporada, tot i que va deixar una actuació excel·lent davant el Montpellier, amb una assistència inclosa.

Tenas, conegut per la seva agilitat i el seu joc de peus, ha demostrat que pot aportar molt a qualsevol equip que li doni continuïtat. El seu perfil encaixa perfectament amb la idea futbolística de Míchel, un tècnic que exigeix que el porter tingui protagonisme en la sortida de pilota. L'interès del Girona és real i ha estat confirmat per fonts properes al club i per periodistes com Arnau Pou, de RTVE. La proposta del club de Montilivi resulta atractiva per al jugador, que busca estabilitat i regularitat després d'un any de pocs minuts a París.

| Antena 3

La porteria del Girona: entre la renovació i la competència interna

L'arribada de Tenas obriria un nou escenari a la porteria del Girona. Actualment, Paulo Gazzaniga és l'amo de la porteria i té contracte fins al 2027. El seu rendiment la temporada passada va ser una de les claus per a l'èxit de l'equip. A més, el club compta amb Joan Carles, que tot apunta que renovarà, i ha incorporat el jove Vladyslav Krapyvtsov com una aposta de futur.

Aquest possible fitxatge elevaria la competència en una posició fonamental. Tenas aportaria joventut, projecció i una gran experiència acumulada a les categories inferiors de la selecció espanyola i en clubs de primer nivell. A més, la seva capacitat per jugar amb els peus i participar en la construcció des del darrere suma valor a la idea de futbol associatiu que promou el cos tècnic. Míchel tindria, així, múltiples opcions per gestionar una temporada exigent, amb reptes a LaLiga i en competicions europees.

Competència al mercat i expectatives del jugador

Tot i que el Girona és el club que més interès ha mostrat, Tenas també gestiona altres propostes dins i fora d'Espanya. El porter, el contracte del qual amb el PSG s'estén fins al 2026, busca un projecte on pugui ser protagonista. La direcció esportiva del Girona, conscient que el mercat de porters és especialment dinàmic, vol tancar com més aviat millor una incorporació que pot marcar diferències.

En aquest escenari, la gestió del vestidor serà clau. Mantenir un equilibri entre l'experiència de Gazzaniga, la solvència de Joan Carles i el potencial de Tenas serà un dels principals reptes per a Míchel. Tot apunta que la competència serà màxima i que cada error o encert sota pals pot inclinar la balança al llarg de la temporada.