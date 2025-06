Corberán demana un relleu de garanties per a la defensa: Fitxatge ‘top’ a cost zero

per Pol Nadal

L'objectiu del València ja és clar: reforçar la seva defensa sense destrossar les finances. Carlos Corberán ha impulsat la incorporació d'un central de primer nivell que arribaria lliure. La seva intenció és cobrir possibles sortides i elevar automàticament la seguretat defensiva.

Situació actual del València CF

El València inicia la pretemporada amb un repte defensiu. El central Cristhian Mosquera entra en el seu darrer any de contracte i la seva renovació encara no està tancada. D'altra banda, Yarek Gasiorowski és considerat intransferible, però clubs com el Feyenoord han sondejat la seva situació.

Corberán no vol dependre de compromisos que podrien caure en sac trencat. Per això, ja explora el mercat per a un recanvi que garanteixi tranquil·litat.

| Getty Images, Valencia CF, XCatalunya

Podria arribar a cost zero

L'escollit és Kurt Zouma. L'exinternacional francès, de 30 anys, es troba lliure després de finalitzar el seu contracte amb el West Ham. El València li hauria sol·licitat que esperi abans de decidir-se. Zouma aporta experiència en lligues competitives (Premier League, lliga saudita) i ofereix lideratge. A més, el seu perfil lliure el fa ideal per a un fitxatge de cost zero, facilitant la seva arribada sense pagaments extres.

Zouma és un central amb físic imponent, bona sortida de pilota i experiència en durs duels defensius. Després de jugar al Chelsea, Stoke City, Everton i West Ham, encarna el central “top” que Corberán busca per al seu 4-2-3-1 o 3-5-2. La seva presència posaria en valor la defensa i facilitaria el creixement dels joves Mosquera i Gasiorowski. També elevaria el nivell competitiu intern.

No és l'únic

El club també va considerar altres vies per a la defensa: l'australià Cameron Burgess, tot i que va desistir, i perfils més econòmics. Però l'opció de Zouma, lliure i amb recorregut en tornejos top, s'ha imposat per qualitat i rapidesa.

| Valencia CF

Corberán ha encès el focus en jugadors de la Premier i Championship. Abans ja va gestionar projectes britànics com Grady Diangana o Lewis O’Brien. Aquest nou perfil encaixa en la seva manera d'estructurar l'equip: solidesa, experiència i capacitat d'adaptació.

Hi ha temps

El mercat segueix obert fins a finals d'agost. Aquesta finestra és vital perquè el club s'enfronta a la incògnita de Mosquera. Si el valencià acaba renovant, tenir Zouma seria una suma de garanties, no un alleujament obligat.

L'operació sense cost aporta flexibilitat. I si sorgeix alguna oferta per Mosquera o Gasiorowski, el pla B ja estaria a punt.

La possible arribada de Zouma resoldria diverses necessitats de cop: central lliure, amb experiència i sense impacte en els arcs pressupostaris. A més, reforça la jerarquia dins d'un bloc jove i en reconversió.

Corberán firma així un defensa que dona tranquil·litat i permet treballar amb temps tàctic des del primer dia